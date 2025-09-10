Участок улицы Ивановского в Томске перекроют в субботу

10 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 13 сентября, в Томске перекроют движение на участке по ул. Ивановского, 1в, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение, связанное с продолжением работ по реконструкции тепломагистрали №8 Б, будет действовать с 8.00 до 21.00. Объезд участка будет организован по прилегающим проездам, проходящим мимо здания НПО «Вирион»

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута и заблаговременно выбирать объездные пути.

