Участок улицы Ивановского в Томске перекроют в субботу

В субботу, 13 сентября, в Томске перекроют движение на участке по ул. Ивановского, 1в, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение, связанное с продолжением работ по реконструкции тепломагистрали №8 Б, будет действовать с 8.00 до 21.00. Объезд участка будет организован по прилегающим проездам, проходящим мимо здания НПО «Вирион»

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута и заблаговременно выбирать объездные пути.

