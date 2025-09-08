Филолога из Томска, заговорившую в Таиланде на древнерусском языке, перевезут домой

8 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Туристку из Томска Елену Бикетову, которая якобы заговорила на древнерусском языке после черепно-мозговой травмы, перевезут из Таиланда в Россию. Об этом «Томскому Обзору» рассказала мать Елены Галина Бикетова.

Напомним, о жительнице Томска, потерявшей память после падения в бассейне в Таиланде и заговорившей на непонятном языке, стало известно на прошлой неделе. Елена Бикетова поскользнулась на ступеньках бассейна и упала в воду, в результате врачи диагностировали ей черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. Придя в сознание, женщина, которая является филологом по образованию, заговорила на языке, похожим на древнерусский.

— На сегодняшней день ей сделали операцию, удалили ушную раковину и разрешили вылет. В каком она состоянии сейчас, я еще не знаю, жду информации от девочек, которые там с ней находятся. Завтра утром я из Новосибирска вылетаю в Таиланд, чтобы привезти Елену домой. Выяснять, что произошло с ее памятью, можно ли ее восстановить, консультироваться с нейрохирургами, будем уже в Томске, — рассказала Галина Бикетова.

В Таиланде Елена, по словам ее матери, жила и работала в туристическом бизнесе уже 17 лет. Последние три года безвыездно она также находилась там, приехала в Томск на месяц в отпуск, а через три дня после возвращения в Таиланд, произошел несчастный случай.

Действительно ли Елена заговорила на древнерусском языке после травмы, Галина сказать затрудняется:

— Так поняли девочки, которые там с ней находятся, я ничего не могу сказать по этому поводу. Шесть дней она провела в реанимации, даже сердце останавливалось. Но потом могла передвигаться, говорить, взгляд у нее был осмысленным. Сначала она говорила на непонятном языке, потом говорила на английском, она хорошо его знает. И с медсестрами точно изъяснялась уже по-английски.

Самой Галине пока ни разу не удалось пообщаться с дочерью. Информацию о ее состоянии вместе с фотографиями передают коллеги и друзья, которые находятся в Таиланде. Они же помогли собрать средства на то, чтобы провести операцию.

— Мы кинули клич по знакомым, родственникам, в итоге собрали хотя бы на билет туда. Как полетим обратно, я даже еще не знаю. Я сама даже не оформила медицинскую страховку, нужно успеть это сделать хоть на пять дней, — говорит Галина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».