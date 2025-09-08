Инновации и карьера: «Ростелеком» продемонстрировал передовые решения на ИТ-конференции в Томске

8 сентября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjbq728W.

На 15 ежегодной конференции «Город IT Next» «Ростелеком» представил студентам собственную игровую платформу, продемонстрировал ИИ-фишки, используемые сотрудниками, а также рассказал о востребованных вакансиях в телеком-сфере и преимуществах работы в компании. Мероприятие прошло в субботу в международном культурном центре ТПУ в Томске.

Цель конференции — установить прямой диалог между ИТ-сообществом, студентами и бизнесом, обменяться знаниями, найти новые идеи и наладить полезные контакты.

«Ростелеком» презентовал участникам мероприятия онлайн-платформу для геймеров, где все элементы — от программного кода до дизайна — созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков. Новая гейм-витрина объединяет множество видеоигр для пользовательских приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS и Windows. На платформе пользователи могут пополнять кошельки аккаунтов Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo без комиссии, а также приобретать различные игровые валюты и подписки. Все платежи проходят быстро и безопасно.

«Компания постоянно работает над новыми уникальными предложениями для своих абонентов. Например, ранее мы запустили скоростной тариф „Игровой“, пользователи которого имеют преимущества в онлайн-играх. Сейчас он дополнился бонусами на новой платформе», — отметила заместитель директора филиала-директор по работе с массовым сегментом Оксана Болдова.

Особый интерес у студентов вызвал проект «Цифровая практика», который позволяет пройти дистанционную практику по актуальным направлениям из любой точки страны. Этот онлайн-формат дает возможность работать над задачами федерального уровня и пополнить портфолио ценными кейсами, что станет хорошим стартом для будущей карьеры.

«Мы уделяем большое внимание развитию кадрового потенциала. Так для сотрудников у нас есть онлайн-университет, где можно проходить курсы по различным направлениям, формировать свои карьерные треки и прокачивать цифровые навыки. Для облегчения рутинных процессов в контуре компании открыт нейрошлюз с набором популярных нейросетей», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

