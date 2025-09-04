Почти 700 новых сотрудников трудоустроят на СХК в 2025 году

4 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

С начала года АО «Сибирский химический комбинат» трудоустроило 336 новых сотрудников. В основе кадровой политики предприятия — ранняя профориентация и опережающий рост заработной платы, рассказал на прошедшей сегодня в РИА Томск пресс-конференции технический директор СХК Константин Изместьев.

Средний уровень зарплаты на комбинате, по словам заместителя технического директора АО «СХК» Сергея Шиманского, на конец 2025 года должен составить 133 тыс. рублей. Для привлечения и удержания кадров этот показатель стараются держать выше среднего по рынку.

— СХК продолжает оставаться одним из самых перспективных работодателей региона. Всего в этом году должно быть трудоустроено 697 работников. Аналогичные планы и на следующий год. На сегодняшний день мы уделяем много времени подбору персонала, — отметил Константин Изместьев.

— Мы начали работать со школами, уже зашли в детские садики: поколение будущих атомщиков нужно создавать заранее. Мы стараемся с детского сада, со школьной скамьи пропагандировать атомную энергетику, прививая детям любовь к физике, химии, на наш взгляд, правильным наукам, которые нужно изучать дальше, — отметил Константин Изместьев.

Он также подчеркнул, что предприятие активно сотрудничает с томскими вузами и учебными заведениями как в регионе, так и за его пределами.

— Сейчас у нас работает сотрудница — выпускница МГУ. Параллельно она учится в аспирантуре. Много студентов из МГУ приезжают на практику, с Урала, из других регионов, — подчеркнул Константин Изместьев. — Мы очень активно включились в программу «Профессионалитет». У нас есть программа, которая демонстрирует ребятам из нашего и других регионов, что такое СХК, показывает нашу историю, наше действующее производство. Это здорово помогает. Есть инженерные смены, которые мы устраиваем для ребят, живущих на других территориях. После них многие остаются в Северске учиться на инженерных специальностях, и какая-то часть приходит к нам на комбинат.

По словам Сергея Шиманского, предприятие активно поддерживает молодых специалистов и с точки зрения обеспечения жильем — компенсирует до 90% его аренды и помогает выплачивать ипотеку.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».