Завод изделий из фарфора и керамики за 527 млн рублей построят в ОЭЗ «Томск»

Томское ООО «Новые технологии» вложит более 527 млн рублей в строительство завода по изготовлению изделий из фарфора и керамики в ОЭЗ «Томск», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ОЭЗ.

Фарфорово-керамический завод будет располагаться на Северной площадке ОЭЗ, сроки реализации проекта — 2025–2034 годы. Общая площадь застройки составит более 9 тыс. кв. метров.

Отмечается, что помимо изделий из фарфора и керамики компания будет выпускать электротехническое оборудование и санфаянс.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новые технологии» было зарегистрировано в марте этого года. Владельцем и гендиректором компании является бизнесмен Рустам Абдуманапов. Основной вид деятельности компании — производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (вблизи Академгородка). Резиденты томской ОЭЗ специализируются на IT и электронике, медицине и биотехнологиях, приборостроении, производстве и инжиниринге, химии и новых материалах.

