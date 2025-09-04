Сибирский химкомбинат планирует получить выручку почти 20 млрд рублей по итогам года

4 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

По итогам 2025 года руководство АО «Сибирский химический комбинат» планирует получить более чем 19,9 млрд рублей. Об этом на прошедшей сегодня в РИА Томск пресс-конференции сообщил технический директор предприятия Константин Изместьев.

По его словам, в прошлом году выручка АО «СХК» составила порядка 19,8 млрд рублей, прибыль — больше двух миллиардов. При этом предприятие направит в региональный бюджет более 1,3 млрд рублей налогов, страховые взносы во внебюджетные фонды составят более 1,9 млрд рублей.

Сибирский химический комбинат сегодня объединяет четыре завода, которые специализируются на обращении с ядерными материалами.

— Большую часть выручки приносит наша основная деятельность: обогащение урана и производство гексафторида урана (в ходе его конверсии — прим. ред.), — подчеркнул Константин Изместьев, отметив, что в процентном соотношении на эти два вида деятельности приходится по 40% от выручки.

По словам технического директора, на данный момент рассчитать прибыльность всего энергокомплекса с реактором «Брест» сложно, а сделать это будет возможно только после его ввода в эксплуатацию.

Напомним, БРЕСТ-ОД-300 — это инновационный реактор естественной безопасности со свинцовым теплоносителем и пристанционным топливным циклом. В Северске с 2014 года по проекту «Прорыв» строится опытно-демонстрационный энергетический комплекс. На базе АО «СХК» реализуются три очереди проекта: уже построен модуль фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск состоялся в конце 2024 года), с 2021 года идет строительство АЭС с реактором БРЕСТ-300. Модуль переработки отработавшего ядерного топлива станет третьим этапом строительства энергокомплекса.

Реализуемый Госкорпорацией «Росатом» проект «Прорыв» нацелен на достижение нового качества ядерной энергетики. Реализация этого амбициозного научно-технического проекта мирового уровня делает наш регион лидером в развитии новейших атомных технологий будущего.

