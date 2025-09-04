Сибирский химкомбинат планирует получить выручку почти 20 млрд рублей по итогам года
По итогам 2025 года руководство АО «Сибирский химический комбинат» планирует получить более чем 19,9 млрд рублей. Об этом на прошедшей сегодня в РИА Томск пресс-конференции сообщил технический директор предприятия Константин Изместьев.
По его словам, в прошлом году выручка АО «СХК» составила порядка 19,8 млрд рублей, прибыль — больше двух миллиардов. При этом предприятие направит в региональный бюджет более 1,3 млрд рублей налогов, страховые взносы во внебюджетные фонды составят более 1,9 млрд рублей.
Сибирский химический комбинат сегодня объединяет четыре завода, которые специализируются на обращении с ядерными материалами.
— Большую часть выручки приносит наша основная деятельность: обогащение урана и производство гексафторида урана (в ходе его конверсии — прим. ред.), — подчеркнул Константин Изместьев, отметив, что в процентном соотношении на эти два вида деятельности приходится по 40% от выручки.
По словам технического директора, на данный момент рассчитать прибыльность всего энергокомплекса с реактором «Брест» сложно, а сделать это будет возможно только после его ввода в эксплуатацию.
Напомним, БРЕСТ-ОД-300 — это инновационный реактор естественной безопасности со свинцовым теплоносителем и пристанционным топливным циклом. В Северске с 2014 года по проекту «Прорыв» строится опытно-демонстрационный энергетический комплекс. На базе АО «СХК» реализуются три очереди проекта: уже построен модуль фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск состоялся в конце 2024 года), с 2021 года идет строительство АЭС с реактором БРЕСТ-300. Модуль переработки отработавшего ядерного топлива станет третьим этапом строительства энергокомплекса.
Реализуемый Госкорпорацией «Росатом» проект «Прорыв» нацелен на достижение нового качества ядерной энергетики. Реализация этого амбициозного научно-технического проекта мирового уровня делает наш регион лидером в развитии новейших атомных технологий будущего.
