В Томске открывается первая выставка интерьерного дизайна

В четверг, 4 сентября, в томском Первом музее славянской мифологии откроется выставка интерьерного дизайна «Укладно», сообщают организаторы.

В рамках экспозиции томские дизайнеры представят свое уникальное видение организации жилого пространства: современные интерьеры, вдохновленные русскими традициями, в которых национальные мотивы сочетаются с передовыми дизайнерскими решениями.

Посетители увидят капсульные коллекции с готовыми решениями и смогут получить консультацию от топовых дизайн-студий. В рамках выставки состоятся презентации отделочных материалов, мебели и декора от российских и международных брендов. На маркете томские ремесленники представят свои интерьерные работы. Здесь также можно будет приобрести книги и открытки издательства «Макушин Медиа», вдохновленные локальной идентичностью Томска.

Кроме того, томичей ждут лекции и мастер-классы от экспертов индустрии, организованные строительной школой выходного дня.

Одним из ключевых событий выставки станет арт-капсула, созданная Первым музеем славянской мифологии в коллаборации с омским дизайнером Лизой Корн.

— Это удивительная возможность в одном месте за короткое время познакомиться с новыми интерьерными тенденциями и инновационными разработками для обустройства дома и квартиры от лучших представителей сферы, — отмечают организаторы.

Открытие выставки состоится в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Экспозиция будет работать до 15 октября, вход свободный.

12+

