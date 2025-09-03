18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске открывается первая выставка интерьерного дизайна

Город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости Томска дизайн колорит интерьер куда сходить афиша В Томске открывается первая выставка интерьерного дизайна

В четверг, 4 сентября, в томском Первом музее славянской мифологии откроется выставка интерьерного дизайна «Укладно», сообщают организаторы.

В рамках экспозиции томские дизайнеры представят свое уникальное видение организации жилого пространства: современные интерьеры, вдохновленные русскими традициями, в которых национальные мотивы сочетаются с передовыми дизайнерскими решениями.

Посетители увидят капсульные коллекции с готовыми решениями и смогут получить консультацию от топовых дизайн-студий. В рамках выставки состоятся презентации отделочных материалов, мебели и декора от российских и международных брендов. На маркете томские ремесленники представят свои интерьерные работы. Здесь также можно будет приобрести книги и открытки издательства «Макушин Медиа», вдохновленные локальной идентичностью Томска.

Кроме того, томичей ждут лекции и мастер-классы от экспертов индустрии, организованные строительной школой выходного дня.

Одним из ключевых событий выставки станет арт-капсула, созданная Первым музеем славянской мифологии в коллаборации с омским дизайнером Лизой Корн.

— Это удивительная возможность в одном месте за короткое время познакомиться с новыми интерьерными тенденциями и инновационными разработками для обустройства дома и квартиры от лучших представителей сферы, — отмечают организаторы.

Открытие выставки состоится в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Экспозиция будет работать до 15 октября, вход свободный.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На «Технопроме-2025» «Ростелеком» выступил партнером кластера «Цифровые технологии, приборостроение и инновации»

29 августа 2025
Рассказано

20 лет на колесах. Как развивалась культура «самоходных» экстремальных видов спорта в Томске

18 августа 2025
Томские новости

Музыкальные педагоги школ Томской области повысили уровень профмастерства к Дню знаний

29 августа 2025
Томские новости

Томские спасатели помогли котенку и ищут ему дом

5 августа 2025
Томские новости

Ученые ТПУ создали модель для точного предсказания размера дочерних капель

7 августа 2025
Томские новости

В Томске в выходные изменится схема движения маршруток на Иркутском тракте

6 августа 2025
Томские новости

В Томске под открытым небом пройдет показ ленты «Смелость быть диким»

11 августа 2025
Томские новости

Крышу доходного дома Фуксмана отремонтируют в Томске за 12 млн рублей

25 августа 2025
Томские новости

Томичи смогут бесплатно забрать котят

9 августа 2025