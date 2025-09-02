18+
Томская журналистка расскажет о съемках фильма про жизнь ненцев в Арктике

В субботу, 6 сентября, в зрелищном центре «Аэлита» пройдет специальный показ фильма «На краю земли». Лента рассказывает об этнографическом путешествии томской съемочной группы к ненцам на остров Колгуев.

Фото: Вячеслав Балашев
Как сообщают организаторы, в рамках кинопоказа состоится творческая встреча с автором фильма, томской журналисткой Юлией Корневой и одним из операторов Вячеславом Балашевым. Они расскажут историю местных жителей ненцев-оленеводов, о трудностях, возникших во время съемок, и смешных моментах, поделятся впечатлениями и ответят на вопросы зрителей.

Фото: Вячеслав Балашев
«Приходите — будет не просто кино, а настоящий разговор по душам. Расскажем, что осталось за кадром, отвечу на любые вопросы…», — пишет в своем телеграм-канале Вячеслав Балашев.

Кроме того, одному из зрителей Юлия Корнева подарит окаменелость прямо с острова Колгуев.

Фото: Вячеслав Балашев
Юлия Корнева — томская журналистка, автор youtube-канала «Экспедиции Юлии Корневой». Автор документальных фильмов о коренных малочисленных народах России, живущих в труднодоступных местах.

Колгуев — остров в Северном Ледовитом океане на востоке Баренцева моря. Численность населения около 400 человек. На острове ведется работа по восстановлению оленеводства. В 2019 году здесь был создан природный заказник.

