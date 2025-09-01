Концессионер начал строительство межвузовского кампуса в Томске

1 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Томский студенческий кампус» (СП Газпромбанка и ГК «Гранит») с 1 сентября начало подготовительные строительно-монтажных работы для строительства межвузовского кампуса в Томске, все изыскания завершены, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные компании-концессионера.

Ожидаемая стоимость проекта кампуса составит 47 млрд рублей. Окончательная стоимость будет определена после выхода проекта из Главгосэкспертизы в феврале 2026 года. Сейчас генподрядчик занимается очисткой земельного участка от зеленых насаждений, устройством временных дорог, монтажом ограждений, подготовкой площадки для строительного городка.

По словам гендиректора ООО Виталия Константинова, перед подрядчиком поставлены задачи до конца февраля завершить все подготовительные работы и перейти к выполнению основных строительно-монтажных работ.

«Строительство начнется на участке площадью 550,3 тыс. кв. метров. Площадь застройки составит 39,8 тыс. кв. метров. Сроки строительства: сентябрь 2025 года — декабрь 2030 года», — сказал Константинов, слова которого процитировала пресс-служба.

Как сообщалось, в Томске будет построен межвузовский студенческий кампус близ особой экономической зоны «Томск». Соглашение об этом было подписано еще в 2019 году. Завершение строительства кампуса запланировано на конец 2027 года, передача объекта под управление региона намечена на 2047 год. Предельная стоимость строительства — 52,1 млрд рублей (определена на момент ввода объекта в эксплуатацию). Концессионер — ООО «Томский студенческий кампус «, совместное предприятие Газпромбанка и ГК «Гранит».

В университетском кампусе предполагается разместить 6 тыс. человек. Помимо общежитий в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

