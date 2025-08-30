Иномарка и мотоцикл столкнулись на трассе Томск — Аэропорт

Сегодня днем, 30 августа, в на трассе Томск — Аэропорт столкнулись автомобиль «Сузуки» и мотоцикл «Ямаха», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.00 на шестом километре трассы. По предварительным данным, 68-летняя женщина-водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка. Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».