Иномарка и мотоцикл столкнулись на трассе Томск — Аэропорт
30 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня днем, 30 августа, в на трассе Томск — Аэропорт столкнулись автомобиль «Сузуки» и мотоцикл «Ямаха», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 15.00 на шестом километре трассы. По предварительным данным, 68-летняя женщина-водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу.
В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка. Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.
