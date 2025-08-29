В Томске вышел каталог проекта «Лаборатория молодого художника. История одного дома»

29 августа 2025 / Томский Обзор

В Томске вышел каталог итоговой выставки проекта «Лаборатория молодого художника. История одного дома».

Издание включает artist statement художников, аннотации к произведениям, каталожные данные и фотографии работ, сообщила куратор проекта Лукия Мурина.

— Несмотря на небольшой тираж, распространение каталога через музеи и библиотеки культурных институций позволит не только познакомить аудиторию с выставкой, но и послужит портфолио для её участников. Особую ценность составляют тексты, написанные художниками специально для выставки, — подчеркивает Лукия Мурина.

Напомним, участниками лаборатории стали 13 художников из Томска, Северска, Новосибирска, Канска и Иркутска. Основной фокус проекта был сосредоточен на исследовании фотографии как медиума и её взаимодействия с выставочным пространством. По итогу этой работы участники создали инсталляции, где фотографические образы органично вплетены в объекты, ассамбляжи и реди-мейды, керамические объекты и произведения, выполненные в различных техниках печатной графики.

Тема лаборатории — «История одного дома» — предоставила художникам возможность осмыслить наследие архитектора Андрея Крячкова через призму его семейной истории, архитектурной практики и педагогического опыта. Особое внимание участники уделяли блоку «Сохраняя память»: художники работали с музейными артефактами и современным городским ландшафтом, фиксируя утраты.

Лаборатория включала лекции о современном искусстве, продвижении и продюсировании художественных проектов. На портфолио-ревю художники встретились с профессионалами среды — кураторами, галеристами, музейными сотрудниками — и получили рекомендации по совершенствованию портфолио, обрели новые профессиональные связи и расширили круг знакомств.

За полтора месяца участники под руководством тьютора Сергея Потеряева прошли путь от замысла до готовой работы. Результаты лаборатории были выставлены в Музее деревянного зодчества.

Проект реализован Академией Фотографии, Сибирским филиалом Пушкинского музея в партнерстве с Музеем деревянного зодчества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Лукия Мурина

