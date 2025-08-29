Пенсионеры в теме: «Ростелеком» провел урок «Азбука интернета» в Мельниково

29 августа 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjf1Aty4.

В селе Мельниково Томской области волонтеры «Ростелекома» провели урок «Азбука интернета» для пенсионеров. Мероприятие прошло при поддержке Союза пенсионеров России и было направлено на обучение основам работы на смартфоне и безопасному поведению в цифровой среде.

Слушатели освоили навыки записи к врачу через портал «Госуслуги», расчеты с помощью онлайн-сервисов, узнали о способах защиты от кибермошенников. Лариса Деркач, представитель «Ростелекома», подчеркнула основные правила цифровой безопасности, например, никогда не называть по телефону паспортные данные, банковские реквизиты и номера СНИЛС. Также она напомнила, что при подозрительных звонках лучше сразу положить трубку.

В этом году «Ростелеком» запустил единый сервис продуктов для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи. Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

«В Томске занятия по программе „Азбука интернета“ „Ростелеком“ проводит с 2014 года. В этом году мы расширили географию и уже провели уроки в Тимирязево, а теперь в Мельниково. Эти мероприятия помогают пенсионерам повысить цифровую грамотность, что способствует их социальной интеграции и безопасному использованию современных технологий», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Кроме того, в апреле стартовал ХI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2025», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Участниками могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача — научиться работать на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах, рассказав о своих победах и достижениях в конкурсной работе.

