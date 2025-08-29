18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби российских немцев

Афиша Томска, Город, События, Томские новости, день памяти и скорби российских немцев томск интересно афиша куда сходить бесплатно В Томске пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби российских немцев

В воскресенье, 31 августа, в Российско-немецком доме и мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдут мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби российских немцев. Горожан приглашают на открытие выставки, лекцию и кинопоказ.

28 августа 1941 года был издан Указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Поводом стало объявление о предполагаемом сотрудничестве с наступающими немецкими войсками в начале Великой Отечественной войны. Депортация проводилась в несколько этапов в отдалённые районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Согласно этому указу в сентябре–октябре 1941 года насильно переселили более 400 тысяч советских немцев.

Так, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 44) в 16.00 состоится лекция о судьбах А.П. Дульзона и Л.А. Гартунга. Посетителям расскажут об истории двух выдающихся российских немцев, внесших значительный вклад в науку и культуру.

В 16.00 в Российско-немецком доме (ул. Красноармейская, 71) откроется выставка «Неоконченная фотолетопись». В экспозицию вошли уникальные кадры жизни немецкой автономии на реке Волга: восстановление и развитие сельского хозяйства и промышленности, культурный досуг населения, повседневный быт жителей и другое.

Завершит памятные мероприятия показ интервью Фёдора Райса — воспоминания свидетеля эпохи в проекте «Мой ГУЛАГ». Он пройдет в 17.00 в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД».

Вход на все мероприятия бесплатный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

И пусть никто не уйдет голодным. Как «Сибагро» накормили гостей Праздника топора

26 августа 2025
Томские новости

Томские маршрутки №37 будут выполнять дополнительный утренний рейс

12 августа 2025
Город

Люди из А-Томска: как сибирский город стал одним из центров атомного проекта

21 августа 2025
Город

Туда, куда нельзя. Что показывают и рассказывают на экскурсии «Посторонним вход запрещен» в Томском худмузее

27 августа 2025
Томские новости

«Понимание придет в августе»: Платежи за комуслуги в Кузбассе выросли более чем на 20%

1 августа 2025
Книги

Искусствовед Надежда Плунгян: о советском авангарде, своих исследованиях и серии «ЛИСИ_ЦА»

13 августа 2025
Томские новости

В Томске развеют мифы о славянских богах

7 августа 2025
Томские новости

Работы «Томского общества любителей художеств» покажут в Музее деревянного зодчества

11 августа 2025
Томские новости

На СХК начались ресурсные испытания установки по остекловыванию отходов

4 августа 2025