В Томске пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби российских немцев

29 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В воскресенье, 31 августа, в Российско-немецком доме и мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдут мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби российских немцев. Горожан приглашают на открытие выставки, лекцию и кинопоказ.

28 августа 1941 года был издан Указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Поводом стало объявление о предполагаемом сотрудничестве с наступающими немецкими войсками в начале Великой Отечественной войны. Депортация проводилась в несколько этапов в отдалённые районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Согласно этому указу в сентябре–октябре 1941 года насильно переселили более 400 тысяч советских немцев.

Так, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 44) в 16.00 состоится лекция о судьбах А.П. Дульзона и Л.А. Гартунга. Посетителям расскажут об истории двух выдающихся российских немцев, внесших значительный вклад в науку и культуру.

В 16.00 в Российско-немецком доме (ул. Красноармейская, 71) откроется выставка «Неоконченная фотолетопись». В экспозицию вошли уникальные кадры жизни немецкой автономии на реке Волга: восстановление и развитие сельского хозяйства и промышленности, культурный досуг населения, повседневный быт жителей и другое.

Завершит памятные мероприятия показ интервью Фёдора Райса — воспоминания свидетеля эпохи в проекте «Мой ГУЛАГ». Он пройдет в 17.00 в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД».

Вход на все мероприятия бесплатный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».