Томский музей «Профессорская квартира» стал победителем всероссийской премии «Жить вместе»

27 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Частный музей «Профессорская квартира» из Томска стал победителем всероссийской премии «Жить вместе» в номинации «Культура». Подведение итогов состоялось в минувшее воскресенье, 24 августа, в Москве. Об этом «Томскому Обзору» сообщила директор организации Екатерина Кирсанова.

В лонг-лист 2025 года вошли 332 проекта, из которых только 12 попали в короткий список. Музей-квартира профессорского быта получил премию «за формирование образа Томска как интеллигентного, культурного города через работу с наследием и городским контекстом». Диплом был вручен Екатерине Кирсановой.

«Профессорская квартира» участвовала в премии в третий раз. Мы невероятно благодарны организаторам за выбор и такое доброе, полезное начинание. И, конечно же, спасибо нашим гостям, партнерам и дарителям — за то, что нас поддерживаете!», — комментируют свою победу в музее.

Всероссийская премия проводится с 2011 года. За все время в ней приняли участие более 3000 проектов из 77 регионов страны. Своей целью организаторы ставят «содействовать объединению людей, которые реализуют проекты и собирают сообщества для решения социальных, общественных, культурных и церковных задач, а также популяризировать опыт объединения усилий для решения общих проблем».

