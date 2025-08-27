Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Ксюша в начале нулевых приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу... Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. В звездных камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин.

«Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что была у Валентина Черных в его сценарии „Дважды солгавшая“. Он победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, всё по-другому», — отметил режиссер Жора Крыжовников.

Создатели не сразу смогли определиться, будут ли юные актрисы играть уже повзрослевших женщин. Решение пришло, когда случайно нашли «первую пару» удивительно похожих друг на друга Ксюш — Тину Стойилкович и Марину Александрову. После этого сомнений не осталось — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников вместе с директором по кастингу Анастасией Багировой подобрали подходящих актрис на роли повзрослевших Маши и Оли.

Тина Стойилкович, сыгравшая молодую и наивную Ксюшу, сама когда-то была на месте своей героини. Будущая актриса приехала в Москву в 2017 году из Сербии за мечтой — поступить в театральный вуз. Ее партнерша по роли Марина Александрова переехала в столицу одна в 16 лет — тоже хотела стать актрисой.

Истории в «Москва слезам не верит. Всё только начинается» разворачиваются в узнаваемых и популярных местах города. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино» и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера «Москино», а одну из самых ярких и сложных сцен — на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Для создания светового рисунка этой сцены было задействовано огромное количество специального оборудования. Другим эффектным эпизодом стал музыкальный номер «Я люблю», который пришлось снимать в столице, но Татарстана. По сюжету два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Декорацией стал самый большой в России переездной цветодинамический фонтан — на тот момент он находился в Казанском государственном цирке.

Стиль персонажей продуман до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой — именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды персонажей менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена — джинсы и толстовки.

Художники также подготовили около тысячи сложных сценических комплектов, которые были нужны актерам во время съемок музыкальных номеров. Настоящей находкой стали латексные костюмы российской художницы, дизайнера и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами. Эти наряды — яркий маркер стиля тех лет. Дарья Фомина ранее работала над стилем персонажей в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Елки 11», «Я знаю, кто тебя убил».

