Новые павильоны установили на шести остановках в Томске

В минувшие выходные на шести остановках Томска появились новые павильоны, сообщает пресс-служба мэрии.

Их можно найти на «Дворце зрелищ и спорта» (ул. Учебная, 50), «Политехническом университете» (пр. Кирова, 5), «Школе №43» (ул. И. Черных, 32А), «ул. Сергея Лазо» (ул. С. Лазо, 18), «Башне» (ул. Яковлева, 5), а также на «Дальне-Ключевской» (пр. Ленина, 193).

Комплексы выполнены из антивандального стекла, но томичей просят не пробовать на прочность их стенки, так как ремонт конструкций стоит дорого.

Всего в этом году на городских улицах появятся 14 новых остановочных павильонов, семь из них уже установлено. Кроме того, подрядчики занимаются ремонтом ранее смонтированных остановок, работы проведены уже более чем на 50 конструкциях. Чаще всего специалисты проводят замену оргстекла на крышах и стенках, ремонтируют лавочки, выпрямляют погнутые элементы и проводят окраску.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».