18+
18+
РЕКЛАМА

Жители домов на шести улицах Томска остались без холодной воды

Город, ЖКХ, Томские новости, почему нет холодной воды томск новости жкх Жители домов на шести улицах Томска остались без холодной воды

Сегодня жители части домов Советского района Томска остались без холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с аварийными ремонтными работами на водопроводных сетях на пересечении ул. О. Кошевого и пер. Курский. Отключение продлится с 9.00 до 20.00. В это время без холодной воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Подвоз воды будет осуществляться с 14:00 часов по адресу: пер. Курский, 32/1.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Еда

Шеф-повар из Колумбии, ужин на Енисее и разговоры про еду. Что ждет посетителей «Тайгастро»

30 июля 2025
Томские новости

В Томске отремонтировали половину Аптекарского моста

20 августа 2025
Рассказано

Даниил Веретенников, «Клизма романтизма»: «Томский капром — сложная, качественная архитектура»

29 июля 2025
Томские новости

Четыре «дома за рубль» выставили на торги в Томске

15 августа 2025
Томские новости

Томская область направила в ФАС предложение о росте в 2026г тарифов в ЖКХ почти на 18%

30 июля 2025
Томские новости

В Томске в выходные изменится схема движения маршруток на Иркутском тракте

6 августа 2025
Томские новости

Мы в игре: «Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров

30 июля 2025
Томские новости

Томские маршрутки №37 будут выполнять дополнительный утренний рейс

12 августа 2025
Томские новости

Томские ученые нашли экологичный способ улучшить почвы в степи и тундре

7 августа 2025