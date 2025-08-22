Жители домов на шести улицах Томска остались без холодной воды

22 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня жители части домов Советского района Томска остались без холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с аварийными ремонтными работами на водопроводных сетях на пересечении ул. О. Кошевого и пер. Курский. Отключение продлится с 9.00 до 20.00. В это время без холодной воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Курский пер, 32, 32/1, 32А, 32б;

Лебедева ул, 87, 97, 105, 105/2;

Олега Кошевого ул, 66, 68, 68/1, 70, 73, 75, 77, 79;

Смоленский пер, 27, 29, 31;

Фрунзе пр-кт, 168;

Шевченко ул, 14, 15, 16, 17, 19, 19/1

Подвоз воды будет осуществляться с 14:00 часов по адресу: пер. Курский, 32/1.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».