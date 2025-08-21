18+
В Томске стартует третья благотворительная акция «Дети вместо цветов»

Перед первым сентября в Томске в третий раз стартует добровольческая акция «Дети вместо цветов». Ее участникам предлагают подарить учителю один общий букет от всего класса, а сэкономленные средства передать на благотворительность.

Как сообщают организаторы, мероприятие направлено на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра. Сэкономленные средства направляются на поведенческую терапию для них. Эти занятия помогают ребятам научиться общаться, находить друзей и справляться с простыми бытовыми задачами.

«Каждое занятие — это первые слова для тех, кто раньше не мог попросить даже воды, умение понимать эмоции, возможность учиться, играть и дружить — то, что для многих детей с аутизмом кажется недостижимым. Но такая терапия — дорогая и трудоемкая. Нужны особые методики, обученные специалисты и индивидуальные материалы для каждого ребенка. И благодаря вашей помощи мы можем это подарить», — объяснили организаторы.

Для участия в акции нужно принять решение в классе и зарегистрировать заявку на официальном сайте проекта. Организаторами выступают фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком». Они предлагают школам, участвующим в акции, проведение интерактивных «Уроков доброты», где ученики учатся понимать и принимать тех, кто от них отличается.

