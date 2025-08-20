В выходные в Томске перекроют участок ул. Ивановского

20 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Утром в субботу, 23 августа, в Томске будет перекрыт участок участок автодороги в районе дома №1В, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение движение вводится из-за размещения строительной техники, необходимой для проведения ремонта части теплотрассы. Указанный участок будет перекрыт с 8.00 субботы, 23 августа, до 17.00 воскресенья, 24 августа. Объехать его можно будет по прилегающим проездам, проходящим мимо здания НПО «Вирион».

Томичей просят учитывать информацию о реконструкции и заблаговременно выбирать объездные пути.

