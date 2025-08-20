С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион

20 августа 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjcecH1Y.

Более миллиона раз ежемесячно измеряют скорость интернет-соединения с помощью сервиса QMS от компании «Ростелеком». Количество замеров в июне этого года составило 1,129 млн, в июле — 1,280 млн. QMS — полностью российское решение, разработанное командой «Ростелекома».

«Ростелеком» регулярно оптимизирует сервис, он работает на основе лучших современных практик и алгоритмов, обеспечивая высокую достоверность результатов тестирования.

QMS анализирует не только скорость, но и качество связи. Помимо базовых метрик — скорости загрузки, отдачи и пинг, в нем определяется джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) — качественный показатель, необходимый для стабильной работы видеозвонков и стриминга.

Сервис QMS использует для тестирования исключительно российские серверы. Глобальная сеть серверов, используемая в других решениях, может давать для России завышенный пинг (время ответа сервера), так как находится не на территории страны. Кроме того, она может быть перегруженной, что искажает результаты измерений, а также нестабильно работать из-за действующих ограничений. Использование локализованных серверов дает более точные замеры скорости внутри страны, верный пинг, что особенно важно для онлайн-игр и звонков через интернет, а также стабильность тестов.

Сервис внесен в реестр отечественного ПО, его аналитикой могут пользоваться операторы связи, которым необходимы российские продукты для измерения скорости передачи данных в своих сетях. QMS отвечает требованиям как заказчиков, так и регуляторов.

На базе технологий QMS для абонентов «Ростелекома» реализован сервис «Чекап роутера». В нем можно проверить, совпадает ли реальная скорость интернет-соединения с заявленной в тарифе, а также пройти тест, чтобы узнать, с чем связано падение скорости — c нестабильностью соединения или с устаревшим оборудованием, которое следует заменить.

«Мы с удовлетворением отмечаем рост спроса на использование сервиса QMS. Измерение скорости интернет-соединения при помощи отечественного решения отвечает сразу двум требованиям. Это не только точность измерения без искажений, которые дают глобальные серверы, но и безопасность — данные пользователя не передаются за рубеж, так как решение полностью создано командой „Ростелекома“ и защищено от известных уязвимостей. Масштабная инфраструктура, охватывающая всю страну, позволяет пользователям получать объективный результат независимо от географического положения», — отмети директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

Сервис QMS также предлагает отдельный модуль, который обеспечивает корпоративным клиентам возможность размещать систему на собственной ИТ-инфраструктуре и проводить тестирование интернет-соединения на участке между пользователем и сервером, обеспечивая оптимальный сервис измерения скорости для своих абонентов.

QMS может быть встроен в сторонние веб-приложения, поэтому разработчики могут добавлять функции измерения скорости интернет-соединения в собственные решения. Благодаря этому проведение тестов возможно прямо в интерфейсе сайтов или приложений.

Еще одно преимущество сервиса для пользователя — дружелюбный интерфейс с выбором светлой или темной темы отображения информации и отсутствие рекламы.

Подробнее о сервисе QMS можно узнать на сайте системы https://qms.ru/, по адресу info@qms.ru или на официальном сайте «Ростелекома».

