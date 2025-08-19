Томский филиал «Ростелекома» возглавил Денис Кобзарь

19 августа 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Исполняющим обязанности директора Томского филиала «Ростелекома» назначен Денис Кобзарь, ранее занимавший должность директора по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала компании в Ярославской и Костромской областях.

Денис Сергеевич Кобзарь родился 10 марта в 1984 году. В 2006 году он окончил Омский юридический институт по специальности «Юриспруденция». После учебы начал работу в Омском филиале «Ростелекома» в должности экономиста, затем ведущего юрисконсульта. В течение нескольких лет занимал руководящие позиции в коммерческом направлении компании. В 2019 году перешел с должности директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Омского филиала на аналогичную позицию в Новосибирский, а затем в подразделение компании в Ярославской и Костромской областях.

«Своей главной задачей на новой должности вижу укрепление позиций „Ростелекома“ в регионе, развитие цифровой инфраструктуры и повышение качества услуг для клиентов. Мы продолжим активно работать над внедрением инновационных решений во всех сегментах рынка, поддерживая цифровую трансформацию региона и обеспечивая надежную связь для жителей и бизнеса», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

