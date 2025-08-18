18+
В ремонт томского стадиона «Темп» вложено около 50 млн рублей

Компания KDV вложила в ремонт томского стадиона «Темп» около 50 млн рублей. Часть работ уже завершена, но обустройство объекта продолжается. Об этом на прошедшем сегодня рабочем выезде мэра Томска сообщил директор ФК КДВ Павел Литвинов.

— Мы заменили сиденья, открыли доступ на северную трибуну. Занимаемся светом, чтобы можно было играть в вечернее время, сейчас он не соответствует регламентам, не дает нужной яркости. Предстоит замена светильников, усиление мачт. Здесь появится современное цветное табло, предыдущее уже выгорело, — отметил Павел Литвинов.

Фото: «Томский Обзор»

Он также уточнил, что на поле стадиона заменили искусственное покрытие и систему подогрева. Отдельно в рамках встречи участники остановились на вопросе благоустройства территории вокруг «Темпа».

— Сейчас и.о главы Ленинского района и заместителю по благоустройству поставлю задачу пройти территорию, посмотреть, что мы можем сделать, на что есть ресурсы, поставить эту точку в приоритет, чтобы приезжая сюда жители города чувствовали себя комфортно, а не парковались на каких-то помойках. Что-то сделаем в этом году, — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня. — Здесь идет хорошая кооперация совместно с компанией КДВ. В восстановление стадиона «Темп» уже вложено порядка 50 млн рублей. Это еще не окончательная сумма.

Мэр Томска Дмитрий Махиня и директор ФК КДВ Павел Литвинов
Фото: «Томский Обзор»

Дмитрий Махиня подчеркнул, что мэрия, со своей стороны, продолжает финансировать детский футбол и имеет большие планы на стадион «Труд». Совместно с областной администрацией прорабатывается вопрос строительства новых спортивных объектов.

— Это должен быть новый многофункциональный спортивный центр, специализированный под определенный вид спорта. Работа в этом направлении идет, сроки анонсировать рано. Пока работаем с той инфраструктурой, которая есть, и которую можно привести в порядок меньшими суммами, чем при строительстве с нуля, — уточнил мэр.

