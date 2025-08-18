Томский футбольный клуб КДВ под руководством нового тренера одержал победу в домашнем матче

18 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ФК КДВ

В воскресенье, 17 августа, футбольный клуб КДВ победил в первом матче под руководством нового главного тренера Максима Малаховского. В матче 17 тура чемпионата LEON-Вторая Лига Б томская команда обыграла «Динамо-Барнаул» со счетом 2:0.

Интересно, что встреча проходила на стадионе «Труд» — на вечер вернуться на уже во многом легендарную площадку в центре города удалось из-за работ по смене газона на «Темпе», где обычно играет КДВ. Билеты продавали только на западную трибуну. Она была полной, хотя в начале матча шел дождь.

Первый тайм не подарил промокшим болельщикам голов, хотя КДВ смотрелся уверенно. Вскоре после перерыва долгожданный гол все-таки случился. На 54-й минуте Даниил Кондраков после штрафного быстрее всех оказался у мяча и отправил его в сетку. Затем хозяева создали ряд опасных моментов, но счет долгое время не менялся. Уверенные 2:0 появились на табло только на 83-й минуте. Очень красивый гол через себя забил Денис Степаненко.

Дома томский клуб не побеждал с 8 июня. Новому главному тренеру удалось начать с победы. Максима Малаховского представили команде КДВ 10-го августа, в Перми, в раздевалке — сразу после победной игры с «Амкаром». Малаховскому 41 год, он завершил карьеру игрока 5 лет назад. Как футболист, он трижды становился чемпионом Второй лиги, шесть раз был серебряным призером и дважды бронзовым. Свои тренерские качества начал развивать в системе тольяттинского «Акрона» — возглавлял молодежный состав в Третьей лиге и «Акрон-2» во 2 лиге Б. С прошлого года входил в тренерский штаб «Калуги», выступающей во 2 лиге А.

В тренерском штабе КДВ Максим Малаховский оставил Илью Изотова. Тот сначала работал в штабе «молодежки» КДВ, а потом добился двух побед, пока был и.о. главного тренера основной команды. Тренировать вратарей продолжит Максим Гавриш. Тренером по физической подготовке станет Никита Зубрицкий, прежде он был в клубе врачом-реабилитологом.

После матча Максим Малаховский поздравил болельщиков с победой:

— Поздравляю всех томичей — тех, для кого клуб здесь и организован, для кого играют футболисты. Победного результата мы достигли благодаря работе, проведенной сотрудниками клуба, персоналом, тренерским штабом, теми людьми, которые работали с КДВ до моего приезда. То, как меня здесь встретили, сколько помощи я получил за эту неполную неделю, что провел в Томске — это заслуживает большого уважения. И как вознаграждение за труд, удача при реализации голевых ситуаций повернулась к нам лицом. Естественно, это и заслуга ребят, которые реализуют на футбольном поле все то, о чем мы договариваемся. Игроки полностью выполнили наш план на игру, была интенсивность, мы с первых минут подавили соперника.

С Томском за пределами стадиона Максим Малаховский пока близко познакомиться не успел, но первое впечатления о городе уже составил:

— Благодарен тем, кто выбрал такие названия для стадионов — лучше, чем «Темп» и «Труд», для футбола просто не придумаешь! Мы будем играть в высоком темпе и с хорошим трудолюбием. Что касается города, я видел только окрестности стадиона «Труд». Заметил из окна, что город зеленый, это приятно. И контрастный — есть и новые дома, и дома с историей. Думаю, что знакомство с городом еще впереди. Пока что все время посвятил работе.

Тренеры Илья Изотов и Максим Малаховский на разминке перед матчем Фото: пресс-служба ФК КДВ

Также новый главный тренер отметил томских болельщиков — признался, что при такой горячей поддержке его прежним командам играть не доводилось.

Хотя КДВ уже заметно отстает в турнирной таблице от лидеров, задачи у клуба все равно серьезные:

— Задача по повышению класса есть, несмотря на те результаты, которые были, она не снимается, пока остаются математические шансы, — отметил Малаховский. — Наша задача очень банальна — выигрывать каждый матч. Плюс мы продолжаем борьбу в Кубке России, интересно подарить зрителям эмоции, которые они ждут и заслуживают — приезд команд более высокого уровня. Прежний тренерский штаб собрал хорошую команду, она не только опытная, но и квалифицированная. Сейчас мы сделаем некоторые изменения и посмотрим, к чему это приведет.

Следующий матч пройдет в Томске уже в среду, 20 августа, в 17:00. В Кубке России по футболу КДВ встретится с «Динамо-Владивостоком», это клуб, выступающий на ранг выше в группе «Серебро» LEON-Второй лиги «А». Газон постелен, так что играть команды будут на стадионе «Темп».

Текст: Мария Симонова

Фото: пресс-служба ФК КДВ

