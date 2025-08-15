18+
Танцы, воздушные змеи и бадминтон: что ждет томичей на ленд-арт фестивале в Михайловской роще

В субботу и воскресенье, 16 и 17 августа, в Михайловской роще Томска пройдет ленд-арт фестиваль «Кладовая солнца». Его участников ждет модный показ, мини-турнир по бадминтону, экскурсии и лекция от известного томского дизайнера, сообщают организаторы.

Фестиваль стартует 16 августа в 12.00 с презентации концепции развития Михайловского парк-квартала. В 13.00 представители девелоперской компании 1&3 расскажут о своем видении концептуального дизайна мест общего пользования, а также об озеленении объектов застройщика.

Затем, в 15.00 на лужайке представители творческой мастерской «Зеленая Мама» проведут мастер-класс «Воздушный змей». После организаторы расскажут о концепции ленд-арта и проведут экскурсии по арт-объектам, которые установили в Михайловской роще сибирские художники и архитекторы. Первый день фестиваля завершит мастер-класс «Лесные обереги» от творческой мастерской «Зеленая Мама».

В воскресенье, 17 августа, в 12.00 на баскетбольной площадке Михайловского парка стартует «Солнечная зарядка». Фестиваль продолжит мини-турнир по любительскому бадминтону. В 17.00 начнется танцевальный мастер-класс.

Параллельно на лужайке всех желающих научат делать флористические наклейки и проведут с экскурсией по арт-объектам в Михайловской роще. Также гостей ждет мастер-класс «В поисках духов леса» и модный показ.

В 16.00 стартует лекционная часть фестиваля. Первым выступит Семен Ермаков («Ё-дизайн»), он расскажет о поисках вдохновения. В 17.00 основатель студии Design-orchestra Павел Богданов расскажет о графическом языке Томской области и его использовании в проектах по благоустройству.

Иллюстрация: предоставлена огранизаторами

