Томичи могут разработать концепцию для приспособления исторических зданий

13 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские студенты в рамках всероссийского архитектурного конкурса «Достояние» могут разработать концепцию по приспособлению объектов культурного наследия к современному использованию. За лучший проект победитель получит денежный приз в сто тысяч рублей.

Конкурс проводится федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ФГБУК АУИПИК). Одна из его задач — вовлечение студенчества в процесс сохранения памятников истории и культуры народов РФ.

Для этого конкурсантам предлагается разработать концепции приспособления 16 памятников истории и культуры. В их числе — Усадьба Алексино, 1768–1824 гг., «Промышленно-усадебный комплекс фон Дервиза, 1890–1896 гг.», «Солодежня XVII в.» и другие. Представленные объекты расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и в областях центральной России.

— «Достояние» — это проект для талантливой молодежи, где участники получат ценные знания в области сохранения и использования объектов культурного наследия. Программа конкурса включает лекции ведущих специалистов в области архитектуры, реставрации, а также популяризации объектов культурного наследия, — пишут организаторы.

В конкурсе могут принять участие студенты факультетов архитектуры, дизайна и реставрации. Для этого им необходимо до 1 октября 2025 года заполнить заявку, а затем до 31 октября 2025 года предоставить проект. Он должен включать анкету участника, визитку-приветствие, письменную часть, презентацию, макет планшета и макет объекта (по желанию).

Лучшие работы будут опубликованы в специализированном журнале «Охраняется государством». А победитель получить премию в размере сто тысяч рублей, диплом и памятную статуэтку.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте конкурса и в разделе «Документы».

