Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по корпусам ТПУ

12 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В августе в кампусе Томского политеха пройдут бесплатные экскурсии для всех желающих, сообщает пресс-служба вуза.

Так, посетить химический корпус на пр. Ленина, 43а можно 16 и 30 августа. Гостей познакомят с уникальными элементами интерьера и историей возведения здания. Начало в 12.00.

Пройтись с экскурсоводом по историческому Европейскому кварталу в центре Томска можно будет 16 и 23 августа. Прогулка стартует от главного корпуса вуза на пр. Ленина, 30 в 14.00. В свою очередь, узнать о его истории, первом названии, аудиториях, «деталях» и символах ТПУ можно 23 августа в 12.00.

Вход на экскурсии свободный, записаться на них можно по телефону +7 (38-22) 70-56-71 или через сообщения в группе Комплекса музеев.

