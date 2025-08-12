18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по корпусам ТПУ

Город, Образование и наука, Томские новости, ТПУ, куда сходить бесплатные экскурсии по Томску мероприятия интересные новости Томска Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по корпусам ТПУ

В августе в кампусе Томского политеха пройдут бесплатные экскурсии для всех желающих, сообщает пресс-служба вуза.

Так, посетить химический корпус на пр. Ленина, 43а можно 16 и 30 августа. Гостей познакомят с уникальными элементами интерьера и историей возведения здания. Начало в 12.00.

Пройтись с экскурсоводом по историческому Европейскому кварталу в центре Томска можно будет 16 и 23 августа. Прогулка стартует от главного корпуса вуза на пр. Ленина, 30 в 14.00. В свою очередь, узнать о его истории, первом названии, аудиториях, «деталях» и символах ТПУ можно 23 августа в 12.00.

Вход на экскурсии свободный, записаться на них можно по телефону +7 (38-22) 70-56-71 или через сообщения в группе Комплекса музеев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Гендиректор Томскнефти Афонин покинул свой пост

28 июля 2025
Томские новости

Мы в игре: «Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров

30 июля 2025
Город

Не бархатцами едиными.
Шесть биоразнообразных цветников, созданных томичами

6 августа 2025
Томские новости

Законность строительства дач в сосновом бору у стадиона «Политехник» проверят в Томске

17 июля 2025
Город

Башня Лунева. Как продолжается ремонт в старинном памятнике на Южке?

1 августа 2025
Томские новости

На днях томичей ждут ливни, град и грозы

16 июля 2025
Томские новости

«Понимание придет в августе»: Платежи за комуслуги в Кузбассе выросли более чем на 20%

1 августа 2025
Рассказано

Зелень и благоустройство. Заместитель мэра Николай Глебович о сезоне в Томске

11 августа 2025
Томские новости

Томский музей собирает загадочные истории о Томске

16 июля 2025