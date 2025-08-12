Пожар на подстанции оставил без света Стрежевой

12 августа 2025 / Томский Обзор

Возгорание на подстанции «Стрежевская» (эксплуатируется «Россетями») привело к отключению электроснабжения в городе Стрежевой Томской области, сообщил в ночь на вторник мэр Валерий Дениченко.

«Предварительная информация. Было возгорание на подстанции. Уже потушили. Горела кабельная эстакада. Сейчас начнут ремонт. Ищут варианты подключения по другим линиям», — написал Дениченко в своем телеграм-канале.

По его информации, в местной больнице и на водозаборе запущены дизель-генераторы.

«Нужна замена нескольких выгоревший кабелей на подстанции. Бригада прибыла на объект. Подписывают последние документы-допуски и начинают замену кабелей. Часть города уже с электроэнергией», — написал мэр ранним утром.

К утру Дениченко сообщил, что во всех муниципальных бюджетных учреждениях Стрежевого сегодня объявлен выходной день, детсады также работать не будут.

Он также уточнил, что «по осторожному прогнозу», электроэнергию на город подадут во второй половине дня. Мэр посоветовал отправиться на дачные участки, где в настоящее время нет перебоев с водой, светом и канализацией.

Дениченко добавил, что аэропорт работает на дизельном генераторе в штатном режиме.

Стрежевой — самый северный город Томской области, расположен в 970 км от Томска, граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа.

