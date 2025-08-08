Реабилитацию 15 жертв политрепрессий отменили в Томской области

8 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Управление ФСБ по Томской области добивается отмены незаконных, по мнению ведомства, решений в отношении людей, попавших под действие закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 1991 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на регионального УФСБ.

«С 2023 по 2025 годы прокуратура Томской области ознакомлена с 110 архивными делами в отношении 190 реабилитированных лиц. В ходе детального изучения архивных уголовных дел отменена реабилитация в отношении 15 лиц. В военную прокуратуру по Центральному военному округу направлено три архивных уголовных дела для принятия решения по существу», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, реабилитированных привлекали по статьям 58.1-58.14 УК РСФСР (контрреволюционная деятельность, шпионаж, измена Родине, недонесение, вооруженное восстание, пропаганда, терроризм, сотрудничество с иностранным государством, оказание помощи международной буржуазии).

Также фигуранты архивных дел привлекались по ст. 1, 2 указа президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

Отмечается, что ФСБ и прокуратура занимаются пересмотром решений о реабилитации «с целью выявления нацистских преступников и их пособников из числа граждан СССР и иностранцев».

