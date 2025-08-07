Улицу Крячкова в Томске передали в муниципальную собственность

7 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На балансе города появилась новая улица — Андрея Крячкова. Теперь она оформлена в муниципальную собственность.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, при застройке в собственности домов оказалась дорога, которой пользуется весь район. Тогда мэр Томска Дмитрий Махиня поручил своим заместителям принять участок на баланс после встречи с жителями.

— Это важное событие для жителей, теперь дорога, которой пользуется весь район, будет обслуживаться городом. Мы поставим улицу на уборку и в порядке очереди на устранение дефектов, — цитирует пресс-служба первого заммэра Николая Глебовича.

