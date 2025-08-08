В Томской области выявлено 7 тыс. больных алкоголизмом

8 августа 2025

В Томской области на учете в региональном наркологическом диспансере состоит больше 10 тысяч человек. Большая часть из них — это люди, страдающие алкогольной зависимостью и являющиеся потребителями. Таких в области насчитывается порядка семи тысяч, сообщила и.о. главного врача Томского областного наркологического диспансера Людмила Трефилова на прошедшей 7 августа пресс-конференции.

По ее словам, наиболее часто на лечение от алкогольной зависимости попадают люди в возрасте от 45 до 60 лет. В основном они приезжают из районов, расположенных недалеко от областного центра или на севере региона. Наркологическую же зависимость выявляют чаще всего у людей из областного центра. Специалист объясняет это тем, что в районах к наркотикам относятся более настороженно и в крупном городе их проще распространить.

— В районах области чаще употребляют алкоголь, а к наркотикам относятся с боязнью. Когда мы туда приезжаем, нам говорят: «Тут у нас все пьют? А вы что, не пьёте?». Мы проводим мотивационные мероприятия, разговариваем и направляем на лечение. Наркотические вещества употребляет всё-таки молодое поколение, поэтому такая разница, — рассказывает Людмила Трефилова.

Она отмечает, что на сегодняшний день наиболее популярными наркотическими веществами у потребителей являются героин и синтетический метадон. Первый больше всего распространен среди старшего поколения, молодые люди, в большинстве своем, предпочитают психостимуляторы. По словам Трефиловой, на лечение они попадают примерно в равном количестве. Средний возраст таких пациентов в Томской области — 35-45, но встречаются люди и 19-20 лет. По словам Трефиловой, самым юным зарегистрированным потребителем наркотических веществ стал 11-летний мальчик:

— Он не страдал наркотической зависимостью, а только попробовал. Как я знаю, он пришёл, посмотрел — стоит группа мальчиков. Спросил: «А мне можно?» Ему ответили: «Можно», — надо же как-то завлечь. Он попробовал, ему дали небольшую дозу. Через какое-то он время опять приходит: «А можно мне ещё попробовать?» На это они сказали: «Ну нет, дорогой, денег-то у тебя нет». «Я у мамы не могу попросить», — ответил он. Тогда ему сказали: приведи друга. И мальчик хотел привести своего друга, а тот в первом классе учится. Тут родители все узнали, посмотрели, поговорили. И родительское собрание провели, и родительский комитет состоялся. В общем, быстро разобрались, — рассказывает Трефилова.

Причины употребления пагубных веществ в Томской области остаются теми же, что и ранее — это стрессовые ситуации, финансовые проблемы и желание расслабиться. Наиболее часто алкогольная и наркотическая зависимости выявляются у мужчин, причем среди наркозависимых их доля составляет 85%. Специалист отмечает, что не редки случаи, когда одна зависимость существует одновременно с другой.

— Мы знаем, что при героине очень сильные боли. На это время зависимые переходят, если нет денег на наркотики, на алкоголь, или синтетические психостимуляторы, или на лекарственные препараты. То есть, они принимают обезболивающие очень сильного психоактивного действия, переносят это и потом опять переходят на героин, — говорит специалист.

Среди тех, кто неоднократно попадал в наркологический диспансер, 9% от всего числа стоящих на учете. Это связано с тем, что вылечить полностью зависимость невозможно и у пациентов могут случаться срывы, после которых они повторно отправляются на лечение. Подход предполагает мотивационное интервью, дезинтоксикационную терапию в течение 21-28 дней, а затем реабилитационную программу, рассчитанную на срок от 3 до 6 месяцев. Добавляется, что на время всего лечения пациент может получить больничный лист.

— Любая зависимость — это хроническое прогрессирующее заболевание. Но при любом хроническом процессе — том же бронхите или пиелонефрите — идет ремиссия, а не выздоровление. Так и здесь. У пациента может быть ремиссия, он два-три года может не употреблять, а потом раз — и сорвался, — говорит врач.

Для профилактики предотвращения срывов специалисты диспансера используют специальные методики, особенно при лечении больных с зависимостью от «синтетики». Также лечение проходит по определенной схеме с использованием индивидуальных программ. Они подразумевают работу с психологами, участие в тренингах, художественные занятия.

В целом, по словам Трефиловой, количество людей с наркологическими расстройствами по сравнению с прошлым отчетным периодом уменьшилось на сто человек. Она отмечает, что в конце 2024 года на сто тысяч человек населения Томской области приходилось 1040, 2 человека с пагубными зависимостями.

«Если взять показатель общей заболеваемости наркологическими расстройствами, которые зарегистрированы, он снизился по сравнению с 2023 годом. Этот показатель ниже, чем по Сибирскому федеральному округу и по Российской Федерации», — отметила Людмила Трефилова.

При этом за прошедший период в Томской области не было выявлено случаев алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. На сегодняшний день основная проблема среди подростков, по мнению специалиста — это использование вейпов. Сейчас на учете в наркологическом диспансере в группе риска стоят 10-15 человек.

— Меня несколько настораживает то, что сами родители иногда покупают детям вейпы. Это плохо. Когда я спрашивала у родителей: «Как вы взяли и купили своему ребенку это, а потом говорите, что он курит?». А они отвечают: «Ну он же не наркотики употребляет!» Но когда начинаешь рассказывать, какие там вещества — это формальдегиды, канцерогенные вещества, в том числе, и те, что использовали как химическое оружие в Первой мировой войне, про ароматические вещества — люди начинают задумываться», — говорит специалист.

Также в группе риска находятся подростки, которые нюхают спреи и баллончики от освежителей воздуха. В 2024 году по Томской области было выявлено восемь таких случаев, в 2025 — один. В настоящий момент семь подростков прошли годовой курс лечения, ещё двое находятся под наблюдением врачей.

