В Томске в выходные изменится схема движения маршруток на Иркутском тракте

6 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафим Кузина, из архива издания

С вечера пятницы, 8 августа, до утра понедельника, 11 августа, в Томске в связи с перекрытием дороги изменится схема движения общественного транспорта на Иркутском тракте, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул. Суворова до ул. Беринга. Здесь в выходные будет проводиться ремонт тепломагистрали. В связи с этим общественный транспорт временно изменит схемы движения.

Так, троллейбусы № 1 и 7 будут поворачивать с Иркутского тракта на ул. 1-ю Рабочую, через ул. Новосибирскую, ул. Сергея Лазо, далее по ул. Бела Куна, ул. Ивана Черных до ОКБ.

Троллейбус № 6А, а также автобус № 11 пойдут в сторону школы № 53 через ул. Клюева, затем развернутся около здания по адресу Иркутский тракт, 9б, не останавливаясь на остановке «ГАИ». Далее движение продолжится по ул. Суворова, ул. Сергея Лазо к ул. Беринга и обратно на Иркутский тракт, после чего последует обычный маршрут. В обратном направлении после улицы Суворова транспорт сразу же повернёт на улицу Клюева.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и изменении схемы движения общественного транспорта при планировании маршрута по городу.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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