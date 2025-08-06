В Северск доставили основное энергетическое оборудование для энергоблока БРЕСТ-ОД-300

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2025 // Фото: shk.tvel.ru

Ротор паровой турбины и статор электрогенератора для строящегося энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 доставили в ЗАТО Северск, на площадку сооружения Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения Сибирского химического комбината.

Как уточняют в пресс-службе предприятия, силовое оборудование привезли по Северному морскому пути и Томи. Статор весит 245 тонн и имеет габариты 8 метров в длину, около 4,5 метра в высоту и 4,8 метра в ширину. Ротор турбины, также доставленный водным путем, весит 98 тонн. Также железнодорожным транспортом доставлен ротор генератора.

— Турбогенератор энергоблока БРЕСТ-ОД-300 — уникальная российская разработка с полностью воздушным охлаждением. Конструкция отличается повышенной безопасностью и производительностью. Для томской энергосистемы это будет самая большая по мощности энергоустановка, — отметил директор энергоблока БРЕСТ-ОД-300 опытно-демонстрационного энергокомплекса АО «СХК» Иван Бабич.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного ядерно-энергетического комплекса — стартовал в 2011 году. Он предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск состоялся в конце 2024 года), АЭС с реактором БРЕСТ-300 (строительство начато в 2021 году, запуск — 2026 год) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (строительство предполагается начать в 2025–2026 годах, ввод запланирован после 2029 года).

Общий объем инвестиций в проект по состоянию на сентябрь 2022 года оценивался в 240 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО «Сибирский химический комбинат», который расположен в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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