Жители домов на шести улицах Томска останутся без холодной воды 18 и 19 августа

5 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник, 18 августа, жителей ряда домов Ленинского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с проведением планового капитального ремонта на проспекте Ленина, 235. Предполагается, что отключение продлится с 09.00 понедельника, 18 августа, до 03.00 вторника, 19 августа. На это время без холодного водоснабжения останутся жители домов, расположенных по адресам:

Ленина пр-кт, 212а, 225 к.2, 225 стр.1, 222а, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 255, 257, 259, 261, 263, 271;

Механический пер, 1, 10, 13, 15, 3;

Строевая ул, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37, 38, 39, 4, 41, 44а, 46, 48, 7;

Строительный пер, 2;

Чапаева ул, 2а, 4, 8;

Шпальная ул, 1, 11, 14, 14/1, 14а, 15, 18а, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 6, 7

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавшим в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.



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