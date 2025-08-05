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Жители домов на шести улицах Томска останутся без холодной воды 18 и 19 августа

Город, ЖКХ, Томские новости, когда дадут воду график отключения почему нет воды Жители домов на шести улицах Томска останутся без холодной воды 18 и 19 августа

В понедельник, 18 августа, жителей ряда домов Ленинского района Томска ожидает отключение холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Ограничение в подаче ресурса связано с проведением планового капитального ремонта на проспекте Ленина, 235. Предполагается, что отключение продлится с 09.00 понедельника, 18 августа, до 03.00 вторника, 19 августа. На это время без холодного водоснабжения останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавшим в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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