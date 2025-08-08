В Томске восстановили деревянные ворота между домами-близнецами на Белинского

8 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томские волонтеры ТРОО «Центр сохранения исторического наследия» восстановили исторические деревянные ворота между старинными домами-близнецами на улице Белинского 17 и 17а. Они разобрали облицовку столбов, заменили сгнившие доски, а те, что были целы, тщательно отшкурили и выкрасили.

По словам активистов, работы выполнялись в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» при поддержке сибирского ювелирного бренда SBLESKOM. Часть средств от продажи своей коллекции украшений «Культурный код» магазин направил на восстановление ворот. Как уточнила маркетолог компании Елена Лоор, на эти цели было передано 350 тысяч рублей.

— В прошлом году мы создали коллекцию «Культурный код», которая вдохновлена уникальным деревянным зодчеством Томска, элементы которого перенесены в красивой современной реализации в серьги, кольца и подвески-наличники. Совместно с Первым музеем славянской мифологии и его директором Ольгой Павловой к выходу коллекции в магазине SBLESKOM была представлена выставка «Продолжение», где главным элементом, объединившим экспонаты, стал образ окна и его обрамления — наличника. При подготовке к выставке и родилась идея — часть средств от покупок коллекции «Культурный код» передать в фонд, который занимается восстановлением деревянного зодчества Томска, — рассказала «Томскому Обзору» Елена Лоор.

Она отметила, что над созданием коллекции трудились команда талантливых дизайнеров-модельеров и ювелиров. Все украшения были сделаны в Томске вручную.

Одна из инициаторов идеи, директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова подчеркнула, что подобные проекты по сохранению исторического наследия очень важны для города. На сегодняшний день помощь с восстановлением старинных ворот также требуется в других районах города:

— У нас вся улица Красноармейская, на которой находятся все наши главные жемчужины, по воротам в очень плачевном состоянии. Это сильно портит важную прогулочную артерию. Хочется взбодрить эту тему, и пока там еще дома стоят, за ними есть хоть какой-то пригляд, тема ворот очень актуальна, — считает Ольга Павлова.

Напомним, деревянный комплекс на углу ул. Белинского и ул. Герцена в начале ХХ века принадлежал сарапульской мещанке Софье Михайловне Чернышовой. Усадьба включала три двухэтажных деревянных дома, каменные складские помещения и деревянные хозяйственные пристройки.

Из них до наших дней дошли здания на Белинского, 17, 17а, 17/1 и 17/2. В течение 2022–2023 гг. фасады двух из четырех домов усадьбы — Белинского, 17а и Белинского, 17/1 были отреставрированы Центром сохранения исторического наследия в рамках волонтерского движения «Том Сойер Фест».

Фото: Савелий Петрушев

