Жители Томской области жалуются на проблемы с мобильным интернетом

1 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мобильный интернет в Томске и других населенных пунктах региона работает с перебоями или отсутствует полностью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта Downdetector.

Так, из региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов T2, Билайна и МТС. Только за последний час на сайт поступило порядка 200 жалоб от жителей Томска и находящегося рядом ЗАТО Северск.

В пресс-службе T2 «Интерфаксу» уточнили, что затруднения с доступом к мобильному интернету могут наблюдаться в Томске, Северске и некоторых других городах области.

«Отключения никак не связаны с работоспособностью наших сетей, компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений. При наличии возможности рекомендуем скачать офлайн-карты, снять наличные и сохранить номера телефонов необходимых сервисов, а также на период ограничений подключаться к интернету по Wi-Fi», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что меры не затрагивают голосовую связь и обмен SMS — услуги в сети T2 продолжают работать в штатном режиме.

В свою очередь в администрации Томской области не стали комментировать проблемы с мобильным интернетом в регионе, ссылаясь на отсутствие поступивших к ним жалоб.

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