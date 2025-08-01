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Жильцы более 1,8 тыс. домов в Томске останутся без воды в ночь на субботу

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В ночь на субботу, 2 августа, в Ленинском районе Томска ожидается масштабное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Его причиной стала скрытая утечка воды на сетях водоснабжения на ул. 79 Гв. Дивизии, из-за которой происходит скопление воды в подземном пешеходном переходе. На время проведения аварийных работ с 22.00 пятницы, 1 августа, до 10.00 субботы, 2 августа, без водоснабжения останутся жители домов, расположенных по адресам:

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