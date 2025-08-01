Жильцы более 1,8 тыс. домов в Томске останутся без воды в ночь на субботу

1 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ночь на субботу, 2 августа, в Ленинском районе Томска ожидается масштабное отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Его причиной стала скрытая утечка воды на сетях водоснабжения на ул. 79 Гв. Дивизии, из-за которой происходит скопление воды в подземном пешеходном переходе. На время проведения аварийных работ с 22.00 пятницы, 1 августа, до 10.00 субботы, 2 августа, без водоснабжения останутся жители домов, расположенных по адресам:

79 Гвардейской Дивизии ул, 1

79 Гвардейской Дивизии ул, 1/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 1а

79 Гвардейской Дивизии ул, 2в стр. 1

79 Гвардейской Дивизии ул, 3

79 Гвардейской Дивизии ул, 3/2

79 Гвардейской Дивизии ул, 4 стр.1

79 Гвардейской Дивизии ул, 4/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 4/5 стр.3

79 Гвардейской Дивизии ул, 4а

79 Гвардейской Дивизии ул, 5

79 Гвардейской Дивизии ул, 6

79 Гвардейской Дивизии ул, 7Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 7г

79 Гвардейской Дивизии ул, 8

79 Гвардейской Дивизии ул, 8а

79 Гвардейской Дивизии ул, 8Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 9

79 Гвардейской Дивизии ул, 9/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 9в

79 Гвардейской Дивизии ул, 9г

79 Гвардейской Дивизии ул, 10

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/2

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/3

79 Гвардейской Дивизии ул, 11

79 Гвардейской Дивизии ул, 11/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 12

79 Гвардейской Дивизии ул, 12

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/3

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/4

79 Гвардейской Дивизии ул, 12а

79 Гвардейской Дивизии ул, 12Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 12в

79 Гвардейской Дивизии ул, 12е

79 Гвардейской Дивизии ул, 12з

79 Гвардейской Дивизии ул, 13

79 Гвардейской Дивизии ул, 13а

79 Гвардейской Дивизии ул, 13Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 14

79 Гвардейской Дивизии ул, 15

79 Гвардейской Дивизии ул, 15а

79 Гвардейской Дивизии ул, 16

79 Гвардейской Дивизии ул, 16/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 17

79 Гвардейской Дивизии ул, 18

79 Гвардейской Дивизии ул, 19

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/4

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/6

79 Гвардейской Дивизии ул, 20

79 Гвардейской Дивизии ул, 20а

79 Гвардейской Дивизии ул, 20Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 21

79 Гвардейской Дивизии ул, 21/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 22

79 Гвардейской Дивизии ул, 23

79 Гвардейской Дивизии ул, 24

79 Гвардейской Дивизии ул, 25

79 Гвардейской Дивизии ул, 25а

79 Гвардейской Дивизии ул, 26

79 Гвардейской Дивизии ул, 27

79 Гвардейской Дивизии ул, 27/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 27а

79 Гвардейской Дивизии ул, 29

79 Гвардейской Дивизии ул, 31

Бакинский пер, 1

Бакинский пер, 2а

Бакинский пер, 3

Бакинский пер, 4

Бакинский пер, 5

Бакинский пер, 6

Бакинский пер, 7

Балагурная ул, 17 стр.2

Балагурная ул, 19

Балагурная ул, 30

Балагурная ул, 30/1

Балагурная ул, 30/2

Балагурная ул, 30/2 стр.1

Балагурная ул, 30/3

Балагурная ул, 30/5

Балагурная ул, 32

Баргузинская ул, 2

Баргузинская ул, 2в

Баргузинская ул, 3

Баргузинская ул, 4

Баргузинская ул, 10

Баргузинская ул, 10а

Барнаульская ул, 1

Барнаульская ул, 2

Барнаульская ул, 3

Барнаульская ул, 7

Барнаульская ул, 7 стр.3

Барнаульская ул, 10

Барнаульская ул, 12

Барнаульская ул, 14

Барнаульская ул, 16

Барнаульская ул, 18

Барнаульский проезд, 3а

Барнаульский проезд, 10

Барнаульский проезд, 11

Барнаульский проезд, 12

Барнаульский проезд, 18Б

Батистовая ул, 6/1

Батистовая ул, 8

Батистовая ул, 8 стр.1

Батистовая ул, 9

Батистовая ул, 10 стр.1

Батистовая ул, 14

Батистовая ул, 16

Батистовая ул, 18

Бийская ул, 3

Бийская ул, 5

Бийская ул, 6

Бийская ул, 8

Бийская ул, 9

Бийская ул, 10

Бийская ул, 16

Бийская ул, 17

Бийская ул, 18

Бийская ул, 19

Бийская ул, 20

Ближний п, 7

Большая Каштачная ул, 53

Большая Подгорная ул, 252

Большая Подгорная ул, 254

Братская ул, 7

Братская ул, 8

Братская ул, 9

Братская ул, 11

Братская ул, 13

Братская ул, 15

Вагонный пер, 1

Вагонный пер, 2

Вагонный пер, 3

Вагонный пер, 4

Вагонный пер, 5

Вагонный пер, 6

Вагонный пер, 7

Вагонный пер, 8

Вагонный пер, 9

Вагонный пер, 11

Вагонный пер, 11а

Васюганская ул, 5

Васюганская ул, 9

Васюганская ул, 11

Васюганская ул, 13

Васюганская ул, 13а

Ватутина ул, 2

Ватутина ул, 4

Ватутина ул, 6

Ватутина ул, 7

Ватутина ул, 9

Ватутина ул, 11

Ватутина ул, 13

Ватутина ул, 15

Ватутина ул, 17

Ватутина ул, 19

Ватутина ул, 21

Ватутина ул, 22

Ватутина ул, 22/1

Ватутина ул, 23

Ватутина ул, 24

Ватутина ул, 25

Ватутина ул, 26

Ватутина ул, 28

Ватутина ул, 29

Ватутина ул, 32

Ватутина ул, 34/2

Венгерская ул, 3а

Вилюйская ул, 1

Вилюйская ул, 3

Вилюйская ул, 5

Вилюйская ул, 5 стр1

Вилюйская ул, 7

Вилюйская ул, 8

Вилюйская ул, 9

Вилюйская ул, 10а

Вилюйская ул, 16

Вилюйская ул, 17

Вилюйская ул, 19

Вилюйская ул, 21

Вилюйская ул, 22

Вилюйская ул, 23

Вилюйская ул, 24

Вилюйская ул, 25

Вилюйская ул, 26/1

Вилюйская ул, 27

Вилюйская ул, 28

Вилюйская ул, 29

Вилюйская ул, 30

Вилюйская ул, 31

Вилюйская ул, 33

Вилюйская ул, 34

Вилюйская ул, 35

Вилюйская ул, 36

Вилюйская ул, 38

Вилюйская ул, 40а стр.7

Вилюйская ул, 54

Вилюйский 1-й проезд, 4

Вилюйский 1-й проезд, 4а

Вилюйский 1-й проезд, 4а/1

Вилюйский 1-й проезд, 6 стр.10

Вилюйский проезд, 5

Вилюйский проезд, 7

Вилюйский проезд, 9

Вилюйский проезд, 11

Витимская ул, ½

Витимская ул, 1/3

Витимская ул, 3

Витимская ул, 5

Витимская ул, 6

Витимская ул, 6/1

Витимская ул, 7

Витимская ул, 8

Витимская ул, 9

Витимская ул, 10

Витимская ул, 11

Витимская ул, 12

Витимская ул, 13

Витимская ул, 14

Витимская ул, 15

Витимская ул, 16

Витимская ул, 16а

Витимская ул, 17

Витимская ул, 18

Витимская ул, 19

Витимская ул, 20

Витимская ул, 21

Витимская ул, 22

Витимская ул, 23

Витимская ул, 24

Витимская ул, 25

Витимская ул, 25а

Витимская ул, 26

Витимская ул, 27

Витимская ул, 28

Витимская ул, 28а

Витимская ул, 29

Витимская ул, 30

Витимская ул, 31

Витимская ул, 32

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Витимская ул, 37

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Витимская ул, 46

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Вокзальная ул, 41

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Вокзальная ул, 43а

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Вокзальная ул, 54

Вокзальная ул, 56

Вокзальная ул, 58

Вокзальная ул, 60

Вокзальная ул, 61

Вокзальная ул, 61 стр. 1

Вокзальная ул, 63г

Вокзальная ул, 64

Вокзальная ул, 65/1

Вокзальная ул, 65/1 стр1

Вокзальная ул, 65д

Вокзальная ул, 65ж

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Вокзальная ул, 67/1

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Вокзальная ул, 68

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Восточный пер, 17

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Восточный пер, 20

Восточный пер, 22

Восточный пер, 23

Восточный пер, 24

Восточный пер, 26

Восточный пер, 28

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Говорова ул, 31

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Говорова ул, 33

Говорова ул, 34

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Говорова ул, 36

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Говорова ул, 37

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Говорова ул, 58

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Дорожный пер, 6а

Дорожный пер, 8

Дорожный пер, 10

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Дорожный пер, 16

Дорожный пер, 18

Дорожный пер, 19

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Дорожный пер, 21

Дорожный пер, 21а

Дорожный пер, 22

Дорожный пер, 22 стр.1

Дорожный пер, 23

Дорожный пер, 24

Дорожный пер, 25

Дорожный пер, 26

Дорожный пер, 27

Дорожный пер, 28

Дорожный пер, 28а

Дорожный пер, 29

Дорожный пер, 31

Дорожный пер, 32а

Дорожный пер, 32Б

Дорожный пер, 33

Дорожный пер, 33а

Дорожный пер, 34а

Дорожный пер, 34Б

Дорожный пер, 36

Дорожный пер, 36а

Дорожный пер, 38

Дорожный пер, 39

Дорожный пер, 39/1

Дорожный пер, 39а

Дорожный пер, 40

Дорожный пер, 41

Дорожный пер, 42

Дорожный пер, 43

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Дорожный пер, 45

Дорожный пер, 46

Дорожный пер, 46а

Дорожный пер, 46Б

Дорожный пер, 46в

Дорожный пер, 46г

Дорожный пер, 47

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Дорожный пер, 48

Дорожный пер, 49

Дорожный пер, 50

Дорожный пер, 51

Дорожный пер, 51а

Дорожный пер, 51Б

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Дорожный пер, 52

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Дорожный пер, 60

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Дорожный пер, 61а

Дорожный пер, 62

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Дорожный пер, 63/1

Дорожный пер, 63Б

Дорожный пер, 65

Дорожный проезд, 1

Дорожный проезд, 3

Дорожный проезд, 4

Дорожный проезд, 5

Дорожный проезд, 6

Дорожный проезд, 7

Дорожный проезд, 9

Дорожный проезд, 10

Дорожный проезд, 11

Дорожный проезд, 14

Железнодорожная ул, 1

Железнодорожная ул, 3

Железнодорожная ул, 5

Железнодорожная ул, 7

Железнодорожная ул, 7а

Железнодорожная ул, 9

Железнодорожная ул, 11

Железнодорожная ул, 28

Железнодорожная ул, 30

Железнодорожная ул, 32

Железнодорожная ул, 32/2

Железнодорожная ул, 60

Железнодорожная ул, 62

Железнодорожная ул, 72

Железнодорожная ул, 74

Железнодорожный пер, 1

Железнодорожный пер, 2

Железнодорожный пер, 3

Железнодорожный пер, 4

Железнодорожный пер, 5

Железнодорожный пер, 6

Железнодорожный пер, 7

Железнодорожный пер, 8

Железнодорожный пер, 9

Железнодорожный пер, 10

Железнодорожный пер, 11

Железнодорожный пер, 12

Железнодорожный пер, 13

Железнодорожный пер, 13а

Железнодорожный пер, 13Б

Железнодорожный пер, 14

Железнодорожный пер, 15

Железнодорожный пер, 16

Железнодорожный пер, 16 ст2

Железнодорожный пер, 20

Железнодорожный пер, 21

Железнодорожный пер, 22

Железнодорожный пер, 23

Железнодорожный пер, 24

Железнодорожный пер, 25

Железнодорожный пер, 26а

Железнодорожный пер, 27

Железнодорожный пер, 28

Железнодорожный пер, 29

Железнодорожный пер, 30

Железнодорожный пер, 32

Железнодорожный пер, 34

Железнодорожный пер, 36

Жигулевская ул, 7

Жигулевский проезд, 5

Интернационалистов ул, 1

Интернационалистов ул, 2

Интернационалистов ул, 2а

Интернационалистов ул, 3

Интернационалистов ул, 3а

Интернационалистов ул, 3в

Интернационалистов ул, 5

Интернационалистов ул, 5а

Интернационалистов ул, 6

Интернационалистов ул, 6/1

Интернационалистов ул, 6/3

Интернационалистов ул, 7

Интернационалистов ул, 8

Интернационалистов ул, 8/2

Интернационалистов ул, 8/6

Интернационалистов ул, 9

Интернационалистов ул, 10

Интернационалистов ул, 11

Интернационалистов ул, 11 стр.2

Интернационалистов ул, 12

Интернационалистов ул, 12

Интернационалистов ул, 12/1

Интернационалистов ул, 15

Интернационалистов ул, 17

Интернационалистов ул, 17/1

Интернационалистов ул, 17/2

Интернационалистов ул, 17Б

Интернационалистов ул, 18а

Интернационалистов ул, 19

Интернационалистов ул, 19/1

Интернационалистов ул, 19а

Интернационалистов ул, 20

Интернационалистов ул, 20 стр.5

Интернационалистов ул, 21

Интернационалистов ул, 21/2

Интернационалистов ул, 22

Интернационалистов ул, 23

Интернационалистов ул, 24

Интернационалистов ул, 25

Интернационалистов ул, 26

Интернационалистов ул, 27

Интернационалистов ул, 28

Интернационалистов ул, 29

Интернационалистов ул, 30

Интернационалистов ул, 31

Интернационалистов ул, 31а

Интернационалистов ул, 32

Интернационалистов ул, 33

Интернационалистов ул, 34

Интернационалистов ул, 35

Интернационалистов ул, 36

Интернационалистов ул, 37

Иркутский проезд, 1

Иркутский проезд, 1 стр.1

Иркутский проезд, 1 стр.3

Иркутский проезд, 1/6

Иркутский проезд, 6

Иркутский проезд, 11

Иркутский проезд, 11а

Иркутский проезд, 13

Иркутский проезд, 15

Каменская ул, 1

Каменская ул, 1, строение 1

Каменская ул, 3

Каменская ул, 5

Каменская ул, 7

Каменская ул, 9

Каменская ул, 11

Каменская ул, 15

Каменская ул, 17

Каменская ул, 19

Карла Ильмера ул, 1

Карла Ильмера ул, 2

Карла Ильмера ул, 4

Карла Ильмера ул, 6

Карла Ильмера ул, 6/1

Карла Ильмера ул, 7/1

Карла Ильмера ул, 8

Карла Ильмера ул, 8а

Карла Ильмера ул, 9

Карла Ильмера ул, 10

Карла Ильмера ул, 10/1

Карла Ильмера ул, 10/2

Карла Ильмера ул, 10/3

Карла Ильмера ул, 10/3

Карла Ильмера ул, 11

Карла Ильмера ул, 12

Карла Ильмера ул, 13

Карла Ильмера ул, 15

Карла Ильмера ул, 15/1

Карла Ильмера ул, 15/1 стр.1

Карла Ильмера ул, 17

Карла Ильмера ул, 19

Карла Ильмера ул, 21

Карла Ильмера ул, 23

Карла Ильмера ул, 23а

Карла Ильмера ул, 25

Каштак п, 2 стр. 1

Каштак п, 4

Каштак п, 5

Каштак п, 6

Каштак п, 9

Каштак п, 10

Каштак п, 11

Каштак п, 12

Каштак п, 12 стр.1

Каштак п, 13

Каштак п, 18

Каштак п, 20

Каштак п, 22

Каштак п, 22а

Каштак п, 24

Каштак п, 24а

Каштак п, 25

Каштак п, 25а

Каштак п, 26 корпус 1

Каштак п, 39

Каштак п, 39а

Каштак п, 42

Каштак п, 43

Каштак п, 43Б

Каштак п, 43е

Каштак п, 43ж

Каштак п, 44

Каштак п, 46

Каштак п, 47

Каштак п, 48

Каштак п, 49

Каштак п, 49

Каштак п, 51

Каштак п, 52

Каштак п, 52 стр. 1

Каштак п, 53

Каштак п, 54а

Каштак п, 55

Каштак п, 56

Каштак п, 57

Каштак п, 60

Каштак п, 61

Каштак п, 63

Каштак п, 65

Каштак п, 68

Каштак п, 73

Каштак п, 74

Каштак п, 76

Каштак п, 79

Каштак п, 90

Каштак п, 90а

Каштак п, 91

Каштак п, 94

Каштак п, 100

Каштак п, 107

Каштак п, 108

Каштак п, 111

Каштак п, 113 стр.1

Каштак п, 114

Каштак п, 116

Каштак п, 116а

Каштак п, 118

Каштак п, 118а

Каштак п, 120

Каштак п, 121а

Каштак п, 121Б

Каштак п, 121в

Каштак п, 123/1

Каштак п, 126

Каштак п, 126Б

Каштак п, 126г

Каштак п, 126д

Каштак п, 128

Каштак п, 129

Каштак п, 131

Каштак п, 134/1

Каштак п, 134/3

Каштак п, 134/4

Каштак п, 134Б

Каштак п, 134в

Каштак п, 135

Каштак п, 139 в

Каштак п, 139 г

Каштак п, 140

Каштак п, 141а

Каштак п, 141Б

Каштак п, 142

Каштак п, 142/1

Каштак п, 142а

Каштак п, 142г

Каштак п, 143

Каштак п, 143а

Каштак п, 143в

Кедровый пер, 1

Кедровый пер, 3

Кедровый пер, 4

Кедровый пер, 6

Кедровый пер, 7

Кедровый пер, 11

Кедровый пер, 13

Киргизка п, 20в

Киргизка п, 20г

Киргизка п, 26

Киргизка п, 30Б

Киргизка п, 31

Киргизка п, 32

Киргизка п, 32Б

Киргизка п, 32в

Киргизка п, 34а

Киргизка п, 34Б

Киргизка п, 34в

Киргизка п, 35а

Киргизка п, 35Б

Киргизка п, 36

Киргизка п, 37

Киргизка п, 41

Киргизка п, 45 строение 1

Киргизка п, 45а

Киргизка п, 48

Киргизка п, 49

Киргизка п, 50а

Киргизка п, 52в стр.1

Киргизка п, 54а

Киргизка п, 55

Киргизка п, 58

Киргизка п, 59/1

Киргизка п, 59а

Киргизка п, 60

Киргизка п, 60/2

Киргизка п, 60а

Киргизка п, 60Б

Киргизка п, 60г

Киргизка п, 62

Киргизка п, 62а

Киргизка п, 65

Киргизка п, 69

Киргизка п, 71

Киргизка п, 72

Киргизка п, 73

Киргизка п, 74

Киргизка п, 75

Киргизка п, 78

Киргизка п, 79

Киргизка п, 79а

Киргизка п, 79г

Киргизка п, 80

Киргизка п, 80 стр.1

Киргизка п, 80/1

Киргизка п, 80/4

Киргизка п, 80а

Киргизка п, 80е

Киргизка п, 81Б

Киргизка п, 81в

Киргизка п, 81д корп.2

Киргизка п, 81ж

Киргизка п, 81з стр.3

Киргизка п, 81к

Киргизка п, 82

Киргизка п, 82/1

Киргизка п, 82а

Киргизка п, 82Б стр.1

Киргизка п, 82ж

Киргизка п, 83

Киргизка п, 83в

Киргизка п, 83г

Киргизка п, 83д

Киргизка п, 83е

Киргизка п, 83к

Киргизка п, 84

Киргизка п, 84а

Киргизка п, 85

Киргизка п, 86

Киргизка п, 86 корпус 1

Киргизка п, 87

Киргизка п, 87/2

Киргизка п, 88

Киргизка п, 89

Киргизка п, 91

Киргизка п, 92

Киргизка п, 92/1

Киргизка п, 97

Киргизка п, 103

Киргизка п, 105

Киргизка п, 106

Киргизка п, 107

Киргизка п, 108 корпус 2

Киргизка п, 108/1

Киргизка п, 109

Киргизка п, 110

Киргизка п, 115

Киргизка п, 115а

Киргизка п, 116

Киргизка п, 118

Киргизка п, 119а

Киргизка п, 119а стр.1

Киргизка п, 120 стр.1

Киргизка п, 136

Киргизка п, 138

Киргизка п, 140

Киргизка п, 140/1

Киргизка п, 159

Костромская ул, 9

Костромская ул, 10

Костромская ул, 11

Костромская ул, 12

Костромская ул, 13

Костромская ул, 14

Костромская ул, 15

Костромская ул, 16

Костромская ул, 17

Костромская ул, 18

Костромская ул, 20

Костромская ул, 21

Костромская ул, 22

Костромская ул, 23

Костромская ул, 25

Костромская ул, 30

Кошурникова ул, 1

Кошурникова ул, ½

Кошурникова ул, 3

Кошурникова ул, 5

Кошурникова ул, 5а

Кошурникова ул, 7

Кошурникова ул, 9

Кошурникова ул, 11

Красноярская ул, 17а

ЛПК 2-й п, 104

ЛПК 2-й п, 104 стр.1

ЛПК 2-й п, 104 стр.2

ЛПК 2-й п, 105

ЛПК 2-й п, 109/1

ЛПК 2-й п, 140Б

ЛПК 2-й п, 158

ЛПК 2-й п, 162

ЛПК 2-й п, 162а стр.1

ЛПК 2-й п, 162а стр.1

ЛПК 2-й п, 163

ЛПК 2-й п, 164а

ЛПК 2-й п, 165

ЛПК 2-й п, 172

ЛПК 2-й п, 198

ЛПК 2-й п, 201а

ЛПК 2-й п, 257а

ЛПК 2-й п, 265

ЛПК 2-й п, 269

Ленская ул, 12

Ленская ул, 14

Ленская ул, 16

Ленская ул, 18

Ленская ул, 45

Ленская ул, 45/1

Ленская ул, 47

Ленская ул, 49

Ленская ул, 49а

Ленская ул, 51

Ленская ул, 53

Ленская ул, 53

Ленская ул, 57

Ленская ул, 59/1

Ленская ул, 59/2

Ленская ул, 59/3

Лизы Чайкиной ул, 6

Лизы Чайкиной ул, 7

Лизы Чайкиной ул, 8

Лизы Чайкиной ул, 9

Лизы Чайкиной ул, 11

МПС ул, 6

МПС ул, 8

МПС ул, 15

МПС ул, 16

МПС ул, 18

Макарова ул, 9

Макарова ул, 10

Макарова ул, 11

Макарова ул, 12

Макарова ул, 12а

Макарова ул, 14

Макарова ул, 15

Макарова ул, 16

Макарова ул, 17

Макарова ул, 18

Макарова ул, 20

Макарова ул, 21

Макарова ул, 22

Макарова ул, 23

Макарова ул, 24

Макарова ул, 25

Макарова ул, 26

Макарова ул, 28

Макарова ул, 30

Макарова ул, 31а

Макарова ул, 44

Макарова ул, 44 стр.5

Мира пр-кт, 1

Мира пр-кт, ½

Мира пр-кт, 3

Мира пр-кт, 4 стр.5

Мира пр-кт, 5

Мира пр-кт, 10

Мира пр-кт, 10/1

Мира пр-кт, 10а

Мира пр-кт, 11

Мира пр-кт, 12а

Мира пр-кт, 13

Мира пр-кт, 13/1

Мира пр-кт, 13/2

Мира пр-кт, 13/3

Мира пр-кт, 15

Мира пр-кт, 15/1

Мира пр-кт, 16а

Мира пр-кт, 17

Мира пр-кт, 17 стр.1

Мира пр-кт, 17/1

Мира пр-кт, 19

Мира пр-кт, 19/1

Мира пр-кт, 19а

Мира пр-кт, 20

Мира пр-кт, 21

Мира пр-кт, 21а

Мира пр-кт, 21в

Мира пр-кт, 21г

Мира пр-кт, 21ж

Мира пр-кт, 22

Мира пр-кт, 23

Мира пр-кт, 26

Мира пр-кт, 27

Мира пр-кт, 27а

Мира пр-кт, 27в

Мира пр-кт, 27д

Мира пр-кт, 28

Мира пр-кт, 29

Мира пр-кт, 29а

Мира пр-кт, 30

Мира пр-кт, 30

Мира пр-кт, 31

Мира пр-кт, 31/1

Мира пр-кт, 31Б

Мира пр-кт, 33

Мира пр-кт, 33 строение 1

Мира пр-кт, 33/1

Мира пр-кт, 33а

Мира пр-кт, 33Б

Мира пр-кт, 35

Мира пр-кт, 35/2

Мира пр-кт, 36

Мира пр-кт, 37

Мира пр-кт, 38

Мира пр-кт, 39

Мира пр-кт, 39а

Мира пр-кт, 40 стр.6

Мира пр-кт, 40а

Мира пр-кт, 40Б

Мира пр-кт, 40стр.2

Мира пр-кт, 41

Мира пр-кт, 41а

Мира пр-кт, 42

Мира пр-кт, 45

Мира пр-кт, 46

Мира пр-кт, 47

Мира пр-кт, 48

Мира пр-кт, 48/3

Мира пр-кт, 48/4

Мира пр-кт, 48а

Мира пр-кт, 50

Мира пр-кт, 50а

Мира пр-кт, 52

Мира пр-кт, 52 стр.4

Мира пр-кт, 52а

Мира пр-кт, 56

Мира пр-кт, 58

Мира пр-кт, 66

Мира пр-кт, 68

Мира пр-кт, 70 усл

Мира пр-кт, 70/1

Мира пр-кт, 70а

Мира пр-кт, 72

Мира пр-кт, 72/1

Мира пр-кт, 72/2

Мира пр-кт, 72а

Мира пр-кт, 74

Мира пр-кт, 74/2

Мира пр-кт, 74/3

Мира пр-кт, 74/4

Мира пр-кт, 76

Мира пр-кт, 78

Михаила Попова ул, 2

Михаила Попова ул, 3

Михаила Попова ул, 4

Михаила Попова ул, 5

Михаила Попова ул, 6

Михаила Попова ул, 7

Морской пер, 6

Морской пер, 11

Морской пер, 13

Морской пер, 14

Морской пер, 15

Морской пер, 16

Морской пер, 17

Морской пер, 18

Морской пер, 20

Московский тр, 82

Мостовая 1-я ул, 2

Мостовая 1-я ул, 3

Мостовая 1-я ул, 4

Мостовая 1-я ул, 6

Мостовая 1-я ул, 7

Мостовая 1-я ул, 8

Мостовая 1-я ул, 9

Мостовая 1-я ул, 10

Мостовая 1-я ул, 11

Мостовая 1-я ул, 12

Мостовая 1-я ул, 13

Мостовая 1-я ул, 13 корпус 1

Мостовая 1-я ул, 14

Мостовая 1-я ул, 16

Мостовая ул, 1/1

Мостовая ул, 16а

Мостовая ул, 18/1

Мостовая ул, 18/1 стр.1

Мостовая ул, 18/1 стр.2

Мостовая ул, 18/1 стр.3

Мостовая ул, 20/2

Мостовая ул, 28 строение 2

Мостовая ул, 28 строение 3

Мостовая ул, 28 строение 6

Мостовая ул, 28 строение 10

Мостовая ул, 28 строение 11

Мостовая ул, 28а

Мостовая ул, 28Б

Мостовая ул, 30 строение 2

Мостовая ул, 30 строение 4

Мостовая ул, 30 строение 5

Мостовая ул, 30 строение 6

Мостовая ул, 32Б

Мостовой пер, 1а

Мостовой пер, 3 стр.1

Нарымская ул, 3

Нарымская ул, 4

Нарымская ул, 4а

Нарымская ул, 6

Нарымская ул, 10

Нарымская ул, 12

Ново-Деповская 1-я ул, 10 стр.1

Ново-Деповская 1-я ул, 10а

Ново-Деповская ул, 1/1

Ново-Деповская ул, 1а

Ново-Деповская ул, 2

Ново-Деповская ул, 3

Ново-Деповская ул, 3/2

Ново-Деповская ул, 4

Ново-Деповская ул, 6

Ново-Деповская ул, 7а

Ново-Деповская ул, 10

Ново-Деповская ул, 12

Ново-Деповская ул, 14

Ново-Деповская ул, 16

Ново-Деповская ул, 18а

Ново-Деповская ул, 20

Ново-Деповская ул, 26

Ново-Деповская ул, 30

Ново-Деповская ул, 32

Ново-Деповская ул, 34

Ново-Деповская ул, 36

Ново-Чулымский пер, 3

Ново-Чулымский пер, 6

Ново-Чулымский пер, 7

Ново-Чулымский пер, 8

Ново-Чулымский пер, 9

Ново-Чулымский пер, 10

Ново-Чулымский пер, 11

Новый пер, 1

Новый пер, 5

Новый пер, 8

Новый пер, 9

Новый пер, 10

Новый пер, 11

Новый пер, 12

Новый пер, 15

Новый пер, 17

Осенний пер, 2

Осенний пер, 3

Осенний пер, 11

Осенний пер, 25

Паровозный пер, 1

Паровозный пер, 3

Паровозный пер, 9

Паровозный пер, 10

Паровозный пер, 13

Паровозный пер, 15

Паровозный пер, 15а

Паровозный пер, 16

Паровозный пер, 17

Паровозный пер, 18

Паровозный пер, 19

Паровозный пер, 20

Паровозный пер, 21а

Паровозный пер, 22

Паровозный пер, 23а

Паровозный пер, 23Б

Паровозный пер, 23г

Паровозный пер, 24

Паровозный пер, 24а

Паровозный пер, 26а

Паровозный пер, 27

Паровозный пер, 27Б

Паровозный пер, 28

Паровозный пер, 29

Паровозный пер, 30

Паровозный пер, 32

Паровозный пер, 32Б

Паровозный пер, 34

Паровозный пер, 34а

Паровозный пер, 34Б

Паровозный пер, 34в

Паровозный пер, 34г

Паровозный пер, 36а

Паровозный пер, 36Б

Паровозный пер, 36в

Паровозный пер, 36г

Паровозный пер, 36д

Паровозный пер, 36е

Паровозный пер, 38

Паровозный пер, 40

Паровозный пер, 42

Паровозный пер, 44

Паровозный проезд, 1

Паровозный проезд, 3

Паровозный проезд, 4

Паровозный проезд, 5

Паровозный проезд, 5а

Паровозный проезд, 6

Паровозный проезд, 7а

Паровозный проезд, 8

Паровозный проезд, 10

Паровозный проезд, 14

Первомайский пер, 1/1

Первомайский пер, 1а

Первомайский пер, 3

Первомайский пер, 3а

Первомайский пер, 3а стр.1

Первомайский пер, 5 стр.1

Первомайский пер, 6

Первомайский пер, 8

Переездный пер, 1

Переездный пер, 2

Переездный пер, 3

Погрузконтора ул, 1

Погрузконтора ул, 2

Пролетарский пер, 3

Пролетарский пер, 4

Пролетарский пер, 5

Пролетарский пер, 6

Пролетарский пер, 7

Пролетарский пер, 7/1

Пролетарский пер, 8

Пролетарский пер, 9

Пролетарский пер, 9а

Пролетарский пер, 10

Пролетарский пер, 11

Пролетарский пер, 12

Пролетарский пер, 13

Пролетарский пер, 14

Профсоюзная ул, 2/15 стр.1

Путевой пер, 9

Путевой пер, 10

Путевой пер, 11

Путевой пер, 12

Путевой пер, 12а

Путевой пер, 12Б

Путевой пер, 12в

Путевой пер, 14

Путевой пер, 16

Путевой пер, 19

Путевой пер, 19а

Путевой пер, 20

Путевой пер, 20

Путевой пер, 21

Путевой пер, 22

Путевой пер, 23

Путевой пер, 24

Путевой пер, 25

Путевой пер, 26

Путевой пер, 27

Путевой пер, 28

Путевой пер, 30

Путевой пер, 31

Путевой пер, 32

Путевой пер, 33

Путевой пер, 34

Путевой пер, 35

Путевой пер, 36 стр.9

Путевой пер, 36а

Путевой пер, 37 корпус 1

Путевой пер, 38

Путевой пер, 38 стр.1

Путевой пер, 39

Путевой пер, 39а

Путевой пер, 41в

Путевой пер, 43

Путевой пер, 45

Путевой пер, 51

Путевой пер, 53

Путевой пер, 55 корпус 1

Путевой пер, 57

Путевой пер, 59

Путевой пер, 59а

Путевой пер, 61а

Путевой пер, 61Б

Путевой пер, 61г

Путевой пер, 61д

Путевой пер, 61е

Путевой пер, 61ж

Путевой пер, 61з

Путевой пер, 61и

Путевой пер, 63

Путевой пер, 63а

Путевой пер, 63Б

Путевой пер, 63е

Путевой пер, 63ж

Путевой пер, 63з

Путевой пер, 65

Путевой пер, 67

Путевой пер, 73

Путевой пер, 75

Путевой пер, 77

Путевой пер, 79

Путевой пер, 79

Путевой пер, 81

Путевой пер, 83

Путевой пер, 85

Путевой пер, 87

Путевой пер, 87 стр.1

Путевой пер, 89

Путевой пер, 91

Путевой переулок, 61

Путевой проезд, 1

Путевой проезд, 1а

Путевой проезд, 2

Путевой проезд, 3

Путевой проезд, 4

Путевой проезд, 5

Путевой проезд, 6

Путевой проезд, 6

Путевой проезд, 7

Путевой проезд, 8

Путевой проезд, 9

Путевой проезд, 10

Путевой проезд, 11

Путевой проезд, 12

Путевой проезд, 13

Путевой проезд, 14

Путевой проезд, 15

Путевой проезд, 16

Путевой проезд, 17

Раздольная ул, 2

Раздольная ул, 2а

Раздольная ул, 2в

Раздольная ул, 6/1

Раздольная ул, 20/2

Светлый пер, 46/6

Северо-Каштачная ул, 3

Северо-Каштачная ул, 10

Северо-Каштачная ул, 13а

Северо-Каштачная ул, 17

Северо-Каштачная ул, 18

Северо-Каштачная ул, 19

Северо-Каштачная ул, 20

Северо-Каштачная ул, 20/1

Северо-Каштачная ул, 21

Северо-Каштачная ул, 22

Северо-Каштачная ул, 23

Северо-Каштачная ул, 25

Северо-Каштачная ул, 26

Северо-Каштачная ул, 28 корпус 1

Северо-Каштачная ул, 33

Северо-Каштачная ул, 36

Северо-Каштачная ул, 44

Северо-Каштачная ул, 45

Северо-Каштачная ул, 46 стр.1

Северо-Каштачная ул, 47

Северо-Каштачная ул, 50

Северо-Каштачная ул, 50Б

Северо-Каштачная ул, 53

Северо-Каштачная ул, 109

Северо-Каштачный 1-й пер, 1/1

Северо-Каштачный 1-й пер, ½

Северо-Каштачный 2-й пер, 3

Северо-Каштачный 2-й пер, 5

Северо-Каштачный 2-й пер, 8

Северо-Каштачный 2-й пер, 9

Северо-Каштачный п, 33

Смирнова ул, 1

Смирнова ул, 1Б

Смирнова ул, 1г

Смирнова ул, 1ж

Смирнова ул, 1з

Смирнова ул, 2а

Смирнова ул, 3

Смирнова ул, 3 стр. 5

Смирнова ул, 3 стр. 10

Смирнова ул, 3а

Смирнова ул, 3Б

Смирнова ул, 4

Смирнова ул, 5

Смирнова ул, 5/1

Смирнова ул, 5/1

Смирнова ул, 5/2

Смирнова ул, 5/3

Смирнова ул, 5/8

Смирнова ул, 5/10

Смирнова ул, 5/14

Смирнова ул, 5а

Смирнова ул, 5Б стр.1

Смирнова ул, 5д

Смирнова ул, 7

Смирнова ул, 7/1

Смирнова ул, 7/8 стр.1

Смирнова ул, 7/9

Смирнова ул, 7/11

Смирнова ул, 7/13

Смирнова ул, 7/14

Смирнова ул, 7/25, 7/26

Смирнова ул, 7Б

Смирнова ул, 9

Смирнова ул, 9 /11

Смирнова ул, 9 стр.1

Смирнова ул, 9 стр.2

Смирнова ул, 9 стр.3

Смирнова ул, 9 стр.9

Смирнова ул, 9 стр.15

Смирнова ул, 9/1

Смирнова ул, 9/3

Смирнова ул, 9/10

Смирнова ул, 9/19

Смирнова ул, 11

Смирнова ул, 13

Смирнова ул, 15

Смирнова ул, 15а

Смирнова ул, 16

Смирнова ул, 19

Смирнова ул, 20/1

Смирнова ул, 21

Смирнова ул, 22

Смирнова ул, 23

Смирнова ул, 24

Смирнова ул, 25

Смирнова ул, 26

Смирнова ул, 27

Смирнова ул, 28

Смирнова ул, 28 стр.1

Смирнова ул, 28 стр.2

Смирнова ул, 29

Смирнова ул, 30

Смирнова ул, 30Б

Смирнова ул, 30в

Смирнова ул, 31

Смирнова ул, 32а

Смирнова ул, 33

Смирнова ул, 34

Смирнова ул, 35

Смирнова ул, 36

Смирнова ул, 38

Смирнова ул, 38/1

Смирнова ул, 38/2

Смирнова ул, 38/2

Смирнова ул, 38/3

Смирнова ул, 38/4

Смирнова ул, 38/5

Смирнова ул, 38/6

Смирнова ул, 38а

Смирнова ул, 40

Смирнова ул, 40/1

Смирнова ул, 40/2

Смирнова ул, 40/3

Смирнова ул, 40/5

Смирнова ул, 42

Смирнова ул, 42/1

Смирнова ул, 42/2

Смирнова ул, 42/3

Смирнова ул, 42/3 стр 3

Смирнова ул, 43 стр.1

Смирнова ул, 43/2

Смирнова ул, 44

Смирнова ул, 44/1

Смирнова ул, 44/2

Смирнова ул, 44/4

Смирнова ул, 45

Смирнова ул, 48

Смирнова ул, 48/1

Смирнова ул, 48/3

Смирнова ул, 48а

Смирнова ул, 48а стр. 3

Смирнова ул, 48Б

Смирнова ул, 48Б стр. 2

Смирнова ул, 48г

Смирнова ул, 50

Смирнова ул, 50

Смирнова ул, 50/1

Смирнова ул, 56

Смирнова ул, 58а

Смирнова ул, 68

Ставропольский пер, 1

Ставропольский пер, 2

Ставропольский пер, 3

Ставропольский пер, 4

Ставропольский пер, 5

Ставропольский пер, 7

Ставропольский пер, 8

Ставропольский пер, 10

Ставропольский пер, 12

Ставропольский пер, 14

Старо-Деповская ул, 1

Старо-Деповская ул, 1/3

Старо-Деповская ул, 1а

Старо-Деповская ул, 2

Старо-Деповская ул, 2 стр.1

Старо-Деповская ул, 3

Старо-Деповская ул, 3/1 стр. 1

Старо-Деповская ул, 4

Старо-Деповская ул, 5

Старо-Деповская ул, 7

Старо-Деповская ул, 8

Старо-Деповская ул, 9

Старо-Деповская ул, 10

Старо-Деповская ул, 11

Старо-Деповская ул, 12

Старо-Деповская ул, 13

Старо-Деповская ул, 14

Старо-Деповская ул, 15

Старо-Деповская ул, 17

Старо-Деповская ул, 18

Старо-Деповская ул, 19

Старо-Деповская ул, 20

Старо-Деповская ул, 21

Старо-Деповская ул, 22

Старо-Деповская ул, 23

Старо-Деповская ул, 24

Старо-Деповская ул, 25

Старо-Деповская ул, 26

Старо-Деповская ул, 28

Старо-Деповская ул, 29

Старо-Деповская ул, 30

Старо-Деповская ул, 31

Старо-Деповская ул, 32

Старо-Деповская ул, 33

Старо-Деповская ул, 34

Старо-Деповская ул, 35

Старо-Деповская ул, 36

Старо-Деповская ул, 37

Старо-Деповская ул, 38

Старо-Деповская ул, 39

Старо-Деповская ул, 39 стр.1

Старо-Деповская ул, 39 стр.2

Старо-Деповская ул, 39 стр.3

Старо-Деповская ул, 39 стр.4

Старо-Деповская ул, 39 стр.5

Старо-Деповская ул, 40

Старо-Деповская ул, 41

Старо-Деповская ул, 42

Старо-Деповская ул, 44

Старо-Деповская ул, 46

Старо-Деповская ул, 48

Старо-Деповская ул, 49

Старо-Деповская ул, 49а

Старо-Деповская ул, 49а стр. 1

Старо-Деповская ул, 49а стр. 2

Старо-Деповская ул, 50

Старо-Деповская ул, 51 строение 1

Старо-Деповская ул, 52

Старо-Деповская ул, 54

Старо-Деповская ул, 54а

Старо-Деповская ул, 55

Старо-Деповская ул, 56

Старо-Деповская ул, 58

Старо-Деповская ул, 58а

Старо-Деповской п, 1

Старо-Деповской п, 3

Старо-Деповской п, 6

Старо-Деповской п, 6

Старо-Деповской п, 12

Старо-Деповской п, 13

Старо-Деповской пер, 1

Старо-Деповской пер, 1а

Старо-Деповской пер, 3

Старо-Деповской пер, 3/1

Старо-Деповской пер, 3/1 стр.1

Старо-Деповской пер, 3/1 стр.3

Старо-Деповской пер, 4

Старо-Деповской пер, 5

Старо-Деповской пер, 5/1

Старо-Деповской пер, 5/2

Старо-Деповской пер, 6

Старо-Деповской пер, 8

Старо-Деповской пер, 11

Старо-Деповской пер, 12

Старо-Деповской пер, 13

Старо-Деповской пер, 14

Старо-Карьерный п, 123

Старо-Карьерный п, 130

Старо-Карьерный п, 134

Старо-Карьерный п, 134а

Старо-Карьерный п, 134Б

Старо-Карьерный п, 138Б

Стрелочная ул, 1а

Стрелочная ул, 1Б

Стрелочная ул, 1в

Стрелочная ул, 1г

Стрелочная ул, 3а

Стрелочная ул, 5

Стрелочная ул, 7

Стрелочная ул, 13

Стрелочная ул, 15

Стрелочная ул, 23

Сухумская ул, 5

Сухумская ул, 7

Сухумская ул, 9

Таврическая ул, 3

Таврическая ул, 4

Таврическая ул, 4а

Таврическая ул, 7

Таврическая ул, 9

Таврическая ул, 12

Таврическая ул, 15

Таврическая ул, 17

Таврическая ул, 25

Таврическая ул, 27

Таймырский пер, 16а

Телевизионный пер, 3

Томский садовод СТ, 5

Транспортная ул, 1

Транспортная ул, 1а

Транспортная ул, 2

Транспортная ул, 2Б

Транспортная ул, 3

Транспортная ул, 4

Транспортная ул, 4а

Транспортная ул, 5

Транспортная ул, 5/1

Транспортная ул, 6

Транспортная ул, 6а

Транспортная ул, 7

Транспортная ул, 8

Транспортная ул, 10

Транспортная ул, 13

Транспортная ул, 14

Транспортная ул, 15

Транспортная ул, 16

Транспортная ул, 16а

Транспортная ул, 17

Транспортная ул, 18

Транспортная ул, 18а

Транспортная ул, 20

Транспортная ул, 20а

Транспортная ул, 22

Транспортная ул, 24

Транспортная ул, 26

Транспортная ул, 28

Транспортная ул, 29а

Транспортная ул, 30

Транспортная ул, 32

Транспортная ул, 34Б

Транспортная ул, 35

Транспортная ул, 35 корпус 1

Транспортная ул, 36

Транспортная ул, 37

Транспортная ул, 38

Транспортная ул, 38а

Транспортная ул, 40

Транспортный проезд, 1

Транспортный проезд, 2

Транспортный проезд, 3

Транспортный проезд, 4

Транспортный проезд, 5

Транспортный проезд, 6

Транспортный проезд, 7

Транспортный проезд, 8

Транспортный проезд, 9а

Транспортный проезд, 10

Транспортный проезд, 11

Транспортный проезд, 12

Транспортный проезд, 13

Транспортный проезд, 14

Транспортный проезд, 15

Транспортный проезд, 16

Транспортный проезд, 17

Транспортный проезд, 17

Транспортный проезд, 18

Транспортный проезд, 19

Транспортный проезд, 21

Транспортный проезд, 23

Транспортный проезд, 23а

Транспортный проезд, 25

Урожайный пер, 29

Урожайный пер, 30

Урожайный пер, 31

Урожайный пер, 32

Урожайный пер, 33

Усть-Киргизка 1-я ул, 2

Усть-Киргизка 1-я ул, 7

Усть-Киргизка 1-я ул, 9

Усть-Киргизка 1-я ул, 10а

Усть-Киргизка 1-я ул, 12

Усть-Киргизка 1-я ул, 21 стр.1

Усть-Киргизка 1-я ул, 24

Усть-Киргизка 2-я ул, 1

Усть-Киргизка 2-я ул, 2

Усть-Киргизка 2-я ул, 2/2

Усть-Киргизка 2-я ул, 4

Усть-Киргизка 2-я ул, 4 стр.1

Усть-Киргизка 2-я ул, 7

Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.1

Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.12

Усть-Киргизка 2-я ул, 23а

Усть-Киргизка 3-я ул, 1

Усть-Киргизка 3-я ул, 4

Усть-Киргизка 3-я ул, 5

Усть-Киргизка 3-я ул, 10

Усть-Киргизка 3-я ул, 11

Усть-Киргизка 3-я ул, 13

Усть-Киргизка 3-я ул, 14

Усть-Киргизка 3-я ул, 15

Усть-Киргизка 3-я ул, 18

Усть-Киргизка 3-я ул, 19

Усть-Киргизка 3-я ул, 21

Усть-Киргизка 3-я ул, 23

Усть-Киргизка 3-я ул, 24

Усть-Киргизка 3-я ул, 25

Усть-Киргизка 3-я ул, 25а

Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б

Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б стр.1

Усть-Киргизка 3-я ул, 27

Усть-Киргизка 3-я ул, 28

Усть-Киргизка 3-я ул, 28а

Усть-Киргизка 3-я ул, 29

Усть-Киргизка 3-я ул, 30

Усть-Киргизка 3-я ул, 30 стр. 1

Усть-Киргизка 3-я ул, 31

Усть-Киргизка 3-я ул, 32а

Усть-Киргизка 3-я ул, 34

Усть-Киргизка 3-я ул, 40

Усть-Киргизка 4-я ул, 2а

Усть-Киргизка 4-я ул, 3

Усть-Киргизка 4-я ул, 4

Усть-Киргизка 4-я ул, 5

Усть-Киргизка 4-я ул, 6а

Усть-Киргизка 4-я ул, 7а

Усть-Киргизка 4-я ул, 7Б

Усть-Киргизка 5-я ул, 3

Усть-Киргизка 5-я ул, 15

Усть-Киргизка 5-я ул, 15 стр.1

Усть-Киргизка 5-я ул, 15а

Усть-Киргизка 5-я ул, 16

Усть-Киргизка 6-я ул, 5а

Усть-Киргизка 6-я ул, 8

Усть-Киргизка 6-я ул, 10

Усть-Киргизка 6-я ул, 12

Усть-Киргизка 6-я ул, 12Б

Усть-Киргизка 6-я ул, 15

Усть-Киргизка 6-я ул, 16

Усть-Киргизка 6-я ул, 17

Усть-Киргизка 6-я ул, 18

Усть-Киргизка 6-я ул, 18/2

Усть-Киргизка 6-я ул, 18Б

Усть-Киргизка 6-я ул, 21

Усть-Киргизка 6-я ул, 33а

Усть-Киргизский 2-й туп, 6

Ференца Мюнниха ул, 1

Ференца Мюнниха ул, 3

Ференца Мюнниха ул, 5

Ференца Мюнниха ул, 5Б

Ференца Мюнниха ул, 7

Ференца Мюнниха ул, 7/1

Ференца Мюнниха ул, 7Б

Ференца Мюнниха ул, 7г

Ференца Мюнниха ул, 8

Ференца Мюнниха ул, 8/2

Ференца Мюнниха ул, 8а

Ференца Мюнниха ул, 9

Ференца Мюнниха ул, 10

Ференца Мюнниха ул, 11

Ференца Мюнниха ул, 11Б

Ференца Мюнниха ул, 12

Ференца Мюнниха ул, 12/1

Ференца Мюнниха ул, 13

Ференца Мюнниха ул, 14

Ференца Мюнниха ул, 15

Ференца Мюнниха ул, 15/1

Ференца Мюнниха ул, 17

Ференца Мюнниха ул, 17а

Ференца Мюнниха ул, 19а

Ференца Мюнниха ул, 22

Ференца Мюнниха ул, 26

Ференца Мюнниха ул, 28

Ференца Мюнниха ул, 30

Ференца Мюнниха ул, 32

Ференца Мюнниха ул, 34

Ференца Мюнниха ул, 36

Ференца Мюнниха ул, 36/1

Ференца Мюнниха ул, 38

Ференца Мюнниха ул, 40

Ференца Мюнниха ул, 42

Ференца Мюнниха ул, 42/1

Ференца Мюнниха ул, 42а

Ференца Мюнниха ул, 44

Ференца Мюнниха ул, 46

Фестивальная ул, 1

Фестивальная ул, 2

Фестивальная ул, 3

Фестивальная ул, 4

Фестивальная ул, 5

Фестивальная ул, 7

Фестивальная ул, 8

Фестивальная ул, 9

Фестивальная ул, 9 стр.2

Фестивальная ул, 9 стр.3

Фестивальная ул, 10

Фестивальная ул, 12

Фестивальная ул, 14

Фестивальная ул, 16/1

Фестивальная ул, 18

ХаБаровская ул, 2

ХаБаровская ул, 6

ХаБаровская ул, 8

ХаБаровская ул, 10

ХаБаровская ул, 12

ХаБаровская ул, 16

ХаБаровская ул, 18

Харьковская ул, 1

Харьковская ул, 2

Харьковская ул, 3

Харьковская ул, 4

Харьковская ул, 6

Харьковская ул, 7

Харьковская ул, 8

Харьковская ул, 9

Харьковская ул, 10

Харьковская ул, 12

Харьковская ул, 16

Харьковская ул, 18

Читинская ул, 1

Читинская ул, 2

Читинская ул, 3

Читинская ул, 5

Чулымская ул, 2

Чулымская ул, 4

Чулымская ул, 6

Чулымская ул, 10

Чулымская ул, 12

Чулымская ул, 13

Чулымская ул, 14

Чулымская ул, 15

Чулымская ул, 16

Чулымская ул, 17

Чулымская ул, 19

Чулымская ул, 21

Чулымская ул, 22

Чулымская ул, 23

Чулымская ул, 24

Чулымская ул, 25

Чулымская ул, 26

Чулымская ул, 27

Чулымская ул, 31

Чулымская ул, 35

Чулымская ул, 36

Чулымская ул, 37

Чулымская ул, 38

Чулымская ул, 39

Чулымская ул, 40а

Чулымская ул, 42

Чулымская ул, 44

Чулымская ул, 45

Чулымская ул, 46

Чулымская ул, 48

Чулымская ул, 65

Чулымская ул, 65/1

Чулымская ул, 67

Чулымская ул, 69

Чулымская ул, 77

Чулымская ул, 79

Чулымская ул, 79а

Чулымская ул, 81

Чулымская ул, 81/1

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