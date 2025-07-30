Томская область направила в ФАС предложение о росте в 2026г тарифов в ЖКХ почти на 18%

30 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская область направила в ФАС предложение об увеличении индекса тарифов ЖКХ в среднем по региону на 12,11% и установлении предельно допустимого отклонения на 2026–2028 годы на уровне 5,85%, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Соответствующее предложение, подписанное и.о. губернатора Томской области Анатолием Рожковым, опубликовано на сайте администрации региона.

В ноябре прошлого года правительство РФ утвердило рост индекса тарифов ЖКХ в среднем по Томской области на 2025 год на 11,6%, а предельно допустимое отклонение — на уровне 4,6%. В декабре 2024 года Томская область установила предельный (максимальный) индекс изменения тарифов ЖКХ во всех муниципалитетах области на уровне 16,2%.

Таким образом, в 2026 году предельный (максимальный) рост тарифов в Томской области может составить 17,96%.

В документе отмечается, что индекс изменения тарифов ЖКХ на 12,11% определен с учетом основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2026 год и плановый период 2026–2028 годов, а также с учетом утвержденных и планируемых концессионных соглашений ресурсоснабжающих организаций.

«Принятие индекса изменения платы за коммунальные услуги в среднем по Томской области на 2026 год в меньшем размере приведет к нарушению порядка формирования необходимой валовой выручки для ресурсоснабжающих организаций, рискам нарушения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей и, как следствие, к дополнительным расходам бюджета Томской области при имеющемся предельном дефиците», — говорится в документе.

В свою очередь, как говорится в документе, принятие предельно допустимого отклонения ниже 5,85% приведет к невозможности реализации концессий и утверждения инвестпрограмм ресурсоснабжающих компаний. Также это может привести к рискам невыполнения мероприятий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Предложение Томской области было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому для формирования предложений об установлении индексов для их принятия правительством РФ.

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