В Томске запустят дополнительный рейс на маршруте 6А

29 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Троллейбусный маршрут №6А в Томске будет выполнять дополнительный рейс с 1 августа.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, он будет отправляться от пл. Ленина с 19.28.

— Томичи обращались к нам с просьбами добавить такой рейс, чтобы можно было комфортно возвращаться домой позднее привычного часа пик. Нововведение вступит в силу уже в конце этой недели, — цитирует пресс-служба генерального директора Трамвайно-троллейбусного управления Евгения Черепанова.

Напомним, на маршруте 6А ходят троллейбусы с увеличенным автономным ходом «Адмирал». Они обеспечивают транспортную доступность жителей Зеленых горок с центром города.

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