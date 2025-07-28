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Гендиректор Томскнефти Афонин покинул свой пост

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Генеральный директор АО «Томскнефть» ВНК» (на паритетных началах принадлежит ННК и «Газпром нефти») Сергей Афонин покинул свой пост, проработав в этой должности немногим более года. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 25 июля, передает агентство «Интерфакс-Сибирь». О новом месте работы Афонина не сообщается.

Обязанности руководителя компании выполняет главный инженер «Томскнефти» Андрей Рязанов.

Как сообщалось, Афонин был назначен генеральным директором «Томскнефти» с июня 2024 года.

В 2024 году «Томскнефть» получила 251 млрд рублей выручки. Эта компания занимает второе место по размеру выручки в Томской области. Показатели добычи «Томскнефть» не раскрывает.

АО «Томскнефть» ВНК» — основная добывающая компания региона. Является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.

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