Незастроенную территорию на ил. Ивановского выставили на торги для КРТ

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томской области объявили конкурс на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории по ул. Ивановского в Томске. Условия предполагают минимальную цену в 1,8 млн рублей и финансирование работ в на сумму не менее 2,8 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для КРТ предлагается территория площадью 2,83 га. Будущий застройщик сможет вести здесь строительство жилья и объектов обслуживания. Ему предстоит разработать проект планировки территории, построить все объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру.

Также застройщик, выигравший конкурс на КРТ по ул. Ивановского, будет обязан передать не менее 82 благоустроенных квартир в муниципальную собственность для расселения аварийного жилья.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».