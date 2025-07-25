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Незастроенную территорию на ил. Ивановского выставили на торги для КРТ

Город, Недвижимость и строительство, Томские новости, строительство город интересные новости Томска возведение жилые районы Незастроенную территорию на ил. Ивановского выставили на торги для КРТ

В Томской области объявили конкурс на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории по ул. Ивановского в Томске. Условия предполагают минимальную цену в 1,8 млн рублей и финансирование работ в на сумму не менее 2,8 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, для КРТ предлагается территория площадью 2,83 га. Будущий застройщик сможет вести здесь строительство жилья и объектов обслуживания. Ему предстоит разработать проект планировки территории, построить все объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру.

Также застройщик, выигравший конкурс на КРТ по ул. Ивановского, будет обязан передать не менее 82 благоустроенных квартир в муниципальную собственность для расселения аварийного жилья.

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