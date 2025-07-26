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Книги томского издательства «Макушин Медиа» появились в красноярском «Бакене»

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Книги томского издательства «Макушин Медиа» теперь представлены на полках независимого книжного магазина «Бакен» в Красноярске.

Здесь можно приобрести иллюстрированный путеводитель «Городское путешествие. Томск», покетбук «Жизнь и удивительные путешествия Петра Макушина, сибирского предпринимателя, просветителя и книжника» и исторический фикшн в двух частях от томского краеведа и историка Сергея Мальцева «Погром».

— Красноярск — это часть Сибири, и важно воспринимать себя не только в контексте своего города, но и как часть территории всего региона. Кроме нас еще есть другие города с не менее интересной историей и культурой. — рассказывает Анна Быканова, сотрудник магазина, — Мне кажется, что книги про Томск тоже должны быть частью нашего ассортимента. Так происходит культурный обмен между нами, и это расширяет понимание своего места.

«Бакен» — независимый книжный магазин, открытый в Красноярске больше 10 лет назад. Располагается на проспекте Мира, 85. Здесь можно купить книги от издательств Ad Marginem, «Азбука», «Гуманитарный центр», «Эксмо», АСТ, KRAS COMICS СULT и других. Большая часть ассортимента «Бакена» — это книги о краеведении. Также на площадке магазина проводятся лекции экспертов и встречи литературного клуба.

Фото: магазин «Бакен»

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