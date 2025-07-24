Грузовой вагон сошел с рельсов в Томске

Сегодня утром, 24 июля, на станции Томск-2 в Октябрьском районе вагон грузового поезда сошел с пути, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«При проведении маневровых работ на путях общего пользования допущен сход с пути вагона грузового поезда», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел около 6 часов утра.

В сообщении уточняется, что сейчас транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагона. О пострадавших не сообщается.

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