Грузовой вагон сошел с рельсов в Томске
24 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Соколова, из архива издания
Сегодня утром, 24 июля, на станции Томск-2 в Октябрьском районе вагон грузового поезда сошел с пути, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«При проведении маневровых работ на путях общего пользования допущен сход с пути вагона грузового поезда», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошел около 6 часов утра.
В сообщении уточняется, что сейчас транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагона. О пострадавших не сообщается.
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