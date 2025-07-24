Температура ниже нормы ожидается в Томской области до конца недели - Вильфанд

24 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томской области, как и в ряде регионов Сибири, температура воздуха будет ниже нормы. Так, в Красноярском крае она понизится до нуля градусов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

— На территории Западной Сибири и Средней Сибири температура ниже нормы на 2-3 градуса, особенно низкие температуры в ближайшие дни. Тут и в Красноярском крае, в центральных регионах, и в самом Красноярске, и в Томской области, в Новосибирске температура на 6-8 градусов ниже нормы, — сказал Вильфанд.

По его словам, это — очень редкий эпизод, потому что летом такие отрицательные аномалии встречаются нечасто.

— Потому что это же максимальная солнечная энергия, но там настолько интенсивная адвекция холодного воздуха прямо из северных регионов, от Северного Ледовитого океана, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Он сообщил, что в центральных районах Красноярского края, в частности, в Туруханском районе ожидается понижение температуры до нуля градусов, что бывает редко, поскольку третья декада июля самая тёплая.

— Такая адвекция и очень плотные облака не позволяют Солнцу влиять на формирование температурного режима днём, — добавил он.

Такая ситуация в регионах Сибири, по словам Вильфанда, продлится до конца недели.

— Потом ещё будут отрицательные аномалии, но они уже будут всего на 3-4 градуса ниже нормы, а не на 6-8, — отметил Вильфанд.

В целом, на территории России температурный фон в ближайшие 10 дней будет близок к многолетним значениям, «прогностическое значение около нормы», сообщил он.

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