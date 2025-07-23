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«Ростелеком Лицей» поможет школьникам освежить знания к новому учебному году

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Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnje9tkFx.

Последний месяц каникул — идеальное время освежить знания и повторить пройденный материал. Успешно начать новый учебный год поможет «Ростелеком Лицей» —образовательная платформа, которой уже пользуются почти 50 тыс. сибиряков.

В «Лицее» представлено более 4000 проверочных заданий и около 2000 видеоуроков по всем предметам школьной программы с 1 по 11 классы. Помимо этого, на образовательной платформе можно найти материалы для всей семьи. В частности, весной этого года тысячи пользователей разных возрастов готовились к международной исторической акции «Диктант Победы» с помощью «Лицея» от «Ростелекома».

Материалы для подготовки к главному историческому тестированию страны размещены на сайте платформы в разделе «История Великой Отечественной войны».

«Среди многообразия контента, мы знаем, как важно предоставлять пользователям актуальную, проверенную и интересную информацию. Этим критериям полностью отвечают образовательные курсы на „Ростелеком Лицей“ — онлайн-платформе, работающей на базе официальной образовательной лицензии. Наши учебные материалы разработаны при участии ведущих педагогов России и постоянно обновляются, что позволяет дать пользователям онлайн-платформы максимально качественную информацию», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«Сервис „Лицей“ позволяет экономить на репетиторах и встраивать занятия даже в самый насыщенный график ребенка — обучаться можно в любое время и в любом месте, где есть интернет. Мы предусмотрели возможность бесплатного тестирования платформы — часть материалов доступна после регистрации без приобретения подписки», — подчеркнул заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома» Виталий Лапицкий.

«Ростелеком Лицей» — это не только возможность повторить и закрепить школьную программу, но и подготовка к экзаменам, развитие навыков самостоятельного изучения и расширение кругозора.

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