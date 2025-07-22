В Томской области отмечено сильное понижение температуры - Вильфанд

22 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томской области, как и в ряде регионов Сибири и на Урале, отмечается понижение температуры: на шесть-восемь градусов ниже нормы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Огромная территория — практически весь Урал, сначала север Урала, затем центральный Урал, Свердловская, Тюменская, Курганская (области) и ХМАО. И практически вся Средняя и юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Туруханский район (Красноярского края), Красноярский край — сильнейшее понижение температуры. Температура на 6-8 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд в вторник.

По его словам, это связано с вхождением выраженных полярных воздушных масс, которые приводят к тому, что в июле, в самый жаркий период, температура не везде будет достигать 20-градусной отметки, а в ряде регионов будет 16-17 градусов.

Вильфанд также сообщил, что в Амурской и Хабаровской областях — выше 30 градусов, а в Якутии, даже в ее северной половине, — до 32 градусов.

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