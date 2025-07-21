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Дальнобойщики выбирают Wink — в автомобилях КАМАЗ стали доступны онлайн-кинотеатр, музыка и книги

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Для водителей автотехники КАМАЗ нового поколения (К5) в бортовой информационной системе (БИС) появились приложения одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Водители в пути могут слушать любимые композиции в сервисе «Wink Музыка» или аудиокниги в «Wink Книги», а на отдыхе смотреть ТВ, кино и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink.

— Мы рады старту сотрудничества с крупнейшим российским производителем грузовых и специальных автомобилей КАМАЗ — этот бренд известен всему миру благодаря надежности и высокой эффективности своей продукции. Музыка, книги, кино и сериалы от Wink станут отличными попутчиками для водителей как в дороге, так и на отдыхе. Всеми тремя сервисами можно пользоваться с единого аккаунта в привычном для водителя интерфейсе БИС, никаких дополнительных устройств подключать не надо. В библиотеке Wink каждый обязательно найдет для себя контент под ситуацию и настроение из миллионов музыкальных треков и десятков тысяч фильмов, сериалов и книг. С контентом Wink дорога будет легкой, — отметил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин.

В магазине приложений БИС КАМАЗ уже доступны три приложения:

Водители получают доступ к качественному контенту Wink на всех устройствах с одной учетной записью. Чтобы пользоваться контентом в КАМАЗе достаточно зайти в приложения от Wink в БИС под своим привычным аккаунтом. Можно начать смотреть фильм или телешоу дома, а продолжить просмотр с того же места на экране БИС КАМАЗ во время перерыва или отдыха.

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