Мурал о томском водопроводе украсит одну из насосных станций Томска

18 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске объявили конкурс на лучший эскиз мурала для фасада водопроводной насосной станции. Он должен отражать тему истории развития томского водопровода, который в этом году отметил 120-летие, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

В конкурсе могут принять участие художники, иллюстраторы, графические дизайнеры и все желающие. Уточняется, что они могут не ограничиваться заявленной темой. Но желательно, чтобы эскиз отражал историю развития томского водопровода от его основания до наших дней, однако, будут рассматриваться и другие варианты, связанные с темой водоснабжения и воды, как ценного природного ресурса.

Работы могут быть выполнены в любой технике: как вручную (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и прочее), так и при помощи графических программ (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и прочие).

Эскизы принимаются до 31 июля по адресу: pservice@vodokanal.tomsk.ru. Вместе с работой необходимо прислать анкету с данными автора работы.

Итоги конкурса будут подведены 4 августа. Три лучшие работы выберут подписчики группы «Томскводоканала» «ВКонтакте».

Работа победителя украсит фасад одной из водопроводных насосных станций, расположенных в черте города, неподалеку от мест, где часто ходят люди.

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