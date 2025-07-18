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С начала года загородные дома в Томской области подорожали на 4%

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Средняя цена загородного дома в Томске за первое полугодие 2025 года выросла на 4,1%. Такие данные приводит телеграм-канал Союза строителей Томской области со ссылкой на исследование «Мира квартир».

Так, к концу июня усредненная стоимость частного дома в Томской области достигла 6,04 млн рублей. Средняя цена квадратного метра за полугодие увеличилась на 3,2% (до 62,8 тыс рублей).

В целом по стране стоимость домов выросла в 82 регионах из наблюдаемых 85, при этом цена «квадрата» увеличилась на 3,4% (до 67 тыс. рублей).

— По итогам прошлого года рост стоимости предложения на рынке домов был чуть больше — 3,8%, но падение прослеживалось сразу в 30 регионах. Так что можно сделать вывод, что спрос и предложение сбалансировались, и цены устоялись. Это подтверждает и тот факт, что предложение домов в целом по стране за полгода не увеличилось и не сократилось. Идет плавный рост цен, обусловленный общим постепенным, но таким же медленным подорожанием на рынке жилья, а также инфляцией. Этот процесс продолжится в том же темпе до конца года, так как причин для каких-либо скачков не прослеживается, — рассказал директор портала Павел Луценко.

В Горном Алтае средняя цена дома выросла на 4,5% (до 10,6 млн рублей), в Новосибирской области — на 6,2% (до 6,95 млн рублей), в Омской области — на 5,6% (до 5,35 млн рублей).

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