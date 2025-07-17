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Рекламное агентство «Грин Про» публикует расценки на оказание услуг по размещению политической рекламы

Рекламное агентство «Грин Про» (ИП Пожидаева Е.А.) публикует расценки на оказание услуг по размещению политической рекламы (прокат аудиороликов в эфире «НАШЕ Радио Томск» (90,7 FM) на Единый день голосования 14 сентября 2025 года в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также др. законодательными актами «О выборах и референдумах...» различных регионов Российской Федерации.

№ п/п

Вид работ/услуг

Ед. изм.

Единичная расценка,
руб. (без НДС)

Примечания

1.

Размещение аудиоролика
в эфире «НАШЕ Радио»
(90,7 FM)

1 сек

20,00

Аудиоролик
до 30 секунд

— Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).
— Оплата размещения агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
— Расчет стоимости агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается, исходя из потребностей заказчика.

Расчеты действуют до 13 сентября 2025 года.

ИП Пожидаева Е.А.
Юридический адрес: 634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70, кв. 120
ИНН 701733972431
ОГРНИП 314701724400042

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