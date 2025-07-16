В выходные в Томске ограничат движение по ул. Яковлева

16 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В пятницу вечером, 18 июля, в Томске ограничат движение по ул. Яковлева на участке от ул. Ачинской до пер. Мариинского, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Предполагается, что ограничение будет действовать до 24.00 воскресенья, 20 июля. В это время специалисты СП «Тепловые сети» устранят дефект на тепломагистрали №7, выявленный в ходе проведения плановых гидравлических испытаний.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заблаговременно выбирать объездные пути.

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